Helgkollen: Sommarens tv-succé kommer till Gästrikland

Här hittar du fler tips inför kommande helg!

Hur kan världen vara full av alla okända begåvningar? De som bara står redo och stampar i kulissen i program som ”America’s got talent”, ivriga att visa världen vad de kan.

Du har säkert liksom jag fördrivit några minuter då och då framför Youtube med dessa klipp, när någon okänd begåvning kliver ut på scenen i tv-talangshowen, öppnar munnen, guld kommer ut, publiken reser sig hänfört och elaka domaren Simon Cowell typ kissar på sig av upphetsning.

Helst ska de överraska rejält, som när Susan Boyle fick alla som dömde ut henne på grund av utseende att skämmas när hon väl tog världen med storm.

Jag har inte varit in under sommaren och tittat på klippen från ”America’s got talent” med ”Idol”-vinnaren Chris Kläfford, men jag har följt rapporteringen om hur han imponerat på den amerikanska tv-publiken.

Men en god historia måste sockras, i synnerhet i Amerika. Det räcker inte med Chris Kläfford röst. Han måste komma från ingenstans och göra succé. Att han redan vunnit Sveriges ”Idol” talas det tyst om. Vilket exempelvis podduon Alex och Sigge har hånat i sommar.

Amerikanerna verkar vara väldigt uppdaterade på vad som hände ”last night in Sweden”, men de tittade uppenbarligen inte på ”Idol”-finalen.

Nåväl, nu är han här, hur som helst, och på Drömfesten i Sandviken (fredag) av alla ställen. Bara att säga grattis till den bokningen.

Drömfesten bjuder i övrigt på Among Lynx (fredag), Rikard Sjöblom och Co (lördag), Lasse Lindbom Band (lördag) med flera.

Annars är det väl Millencolin i Furuviksparken på lördag som kommer locka ut flest besökare i helgen.

Tre tips i helgen!

Vernissage för “Tidevarv” med Karin Amnå-Lindberg, lördag

Konsthösten är redan i full gång, som vi kunde berätta om tidigare i veckan. Gävlekonstnären Karin Amnå-Lindberg har vernissage i Kulturcentrum Sandviken. Hennes textila skapande på lin har fått mogna i 30 år och i en presentation av utställningen säger hon att hon med sitt skapande vill ”ge rum för tankar och reflektioner”.

Stadsvandring med Gävle kammarkör Concordia, söndag

De senaste somrarna har jag roat mig med AT Pegasus underfundiga stadsvandringar som brukar locka stor publik. I år blev det tyvärr inte någon sådan, men det har funnits mycket annat att välja bland. Som ”Från spektakelhus till havets brus” med ciceronen Fredrika Nordahl Westin och Gävle kammarkör Concordia. En musikalisk promenad i Gamla Gefle.

Rädda Skaparbyn med Geraint Watkins Band, lördag

Nyheten från i våras om att Skaparbyn har fått nytt blod – och hopp – var glädjande. Så när helgprogrammet innehåller en räddningskonsert för Skaparbyn måste jag tipsa om den. Lycka till med räddningsaktionen!