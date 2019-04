Microsoftbygget och hemlig nyetablering i Hemlingby kan skapa bilköer ut på E4 – så ska problemet lösas

Flera olika satsningar är på gång i området runt den södra avfarten till Gävle från E4. Väster om motorvägen växer Ersbo industriområde allt mer. IT-jätten Microsoft har köpt 66 hektar mark i anslutning till kraftledningsgatan söder om Skogmursvägen.

– Just Microsoft är väl ingen jättestor trafikskapare, men det kommer det såklart att påverka, säger kommunens planeringschef Lars Wedlin.

Öster om E4 planerar kommunen också för en utökning av Hemlingby köpcentrum. En "större planerad handlingsetablering" är på gång, men vad det rör sig om vill Lars Wedlin inte avslöja.

– Vi för kontinuerligt dialog med både stora och små företag som är intresserade av att etablera sig där. Kommunen äger en del mark i området som vi kan fortsätta utveckla som handelsplats, säger han.

Parallellt pågår också bygget av en helt ny stadsdel, Hemlingby södra, i skogen söder om köpcentret. Fullt utbyggd kommer stadsdelen att ha omkring 500 bostäder, förskola, skola, gruppboende och äldreboende. Skolan beräknas slå upp portarna till hösten 2022.

Stadsdelen ska ha väganslutningar från affärsområdet.

Om en lika stor andel fortsätter att åka bil som i dag så ser det problematiskt ut.

Men för att det ens ska vara möjligt att bygga ut Hemlingby köpcentrum ytterligare krävs en lösning på trafiksituationen. Redan i dag blir det snabbt köer där i rusningstrafik. Om inget görs riskerar köerna att växa ut på E4:ans avfartsramper. Det är slutsatserna i en trafiksimuleringrapport som kommunen tagit fram.

– Om bilar blir stående på rampen blir det snabbt en säkerhetsrisk, säger Lars Wedlin.

Därför planeras nu flera åtgärder längs Spängersleden (väg 76) och in mot stan. Sex rondeller ska breddas till två körfält och/eller få extra infarter (se fakta under artikeln). Sedan tidigare planeras också en gång- och cykelbana från den nya stadsdelen, förbi köpcentret, in mot centrala Gävle.

– Vi har en förhoppning om att förändra färdmedelsfördelningen så att fler väljer att åka kollektivt, gå eller cykla. Det ser jag nästan som viktigast. Om en lika stor andel fortsätter att åka bil som i dag så ser det problematiskt ut, säger Calle Holmström, trafikplanerare på kommunen.

Ombyggnaden av rondellerna beräknas kosta 27 miljoner kronor, något som först måste godkännas politiskt. Eftersom pengarna inte finns avsatta i innevarande års budget innebär satsningen en försämring av kommunens beräknade plusresultat för 2019.

"Det innebär ingen större påverkan på den ekonomiska ställningen men innebär att kravet på den ekonomiska kontrollen under året stärks", står det i beslutsunderlaget till politikerna.

– Många företag är intresserade av det här området, därför måste vi göra något åt trafiksituationen, säger Margaretha Wedin, kommunalråd för Centerpartiet och ordförande i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

Kommunstyrelsen tar ställning till förslaget i dag, tisdag. Slutgiltigt ska det även godkännas av kommunfullmäktige. Om politikerna säger ja drar planeringsarbetet igång till hösten och det kan bli byggstart år 2021.

FAKTA: De här rondellerna ska byggas ut

1. Rondellen vid E4:ans södra avfart breddas till två körfält. Två körfält in från väg 509, E4, Geodetgatan och Spängersleden. Två körfält ut mot väg 509 och Spängersleden.

2. Rondellen vid Spängersleden/Grafikergatan breddas till två körfält. Två körfält in och ut från Spängersleden. Två körfält in från Grafikergatan.

3. Rondellen vid Spängersleden/Ingenjörsgatan breddas till två körfält. Två körfält in och ut från Spängersleden. Två körfält in från Ingenjörsgatan.

4. Rondellen vid Spängersleden/Söderbågen får en extra infart från Spängersleden till Söderbågen österut

5. Rondellen vid Söderbågen/Södra Kungsgatan får extra infört från Söderbågen till Södra Kungsgatan österut.

6. Rondellen vid Geodetgatan/Ingenjörsgatan: breddning av invändig diameter.