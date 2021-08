Hemmahoppet Wiijk missade bronset med en poäng – men arrangemanget var han nöjd med

Efter de tre inledande seglingarna på fredagen fortsatte SM på Västerfjärden med tre under lördagen och två avslutande på söndagen.

Dagar med helt olika förutsättningar.

– I dag var det väldigt lätta vindar, under lördagen var det betydligt svårare. Riktigt trixigt. Och när det är så olika blir det också mycket upp och ner, för i stort sett alla, säger Johan Wijk.

Han hade en mindre lyckad segling under lördagen med sig in i söndagens avgörande, och eftersom man får räkna bort sin sämsta segling hoppades han kunna stryka just den.

Men...

– Allt förstördes egentligen i första seglingen på söndagen. Jag kom helt knasigt i ett vindvrid och fick hela resten av startfältet framför mig. Jag kom in som 18:e eller något sådant. Så det blev den seglingen jag fick räkna bort istället. Hade jag fått räkna bort sjundeplatsen från lördagen hade jag tagit bronset med god marginal.

Nu avgjordes allt rent formellt under den åttonde och sista seglingen, men resultatet där räckte inte för att Johan Wiijk skulle ta sig upp på bronsplats. Han blev fyra, en poäng efter Lars Edvall från Lerkil.

Favoriten Björn Allansson vann och tog sitt åttonde SM-guld – det första vann han i Sandviken 2008.

– Så han har slutit cirkeln nu, säger Johan Wiijk.

Tvåa kom Peter Overup från Malmö.

– Lite surt är det att vara så nära. Jag hade hoppats att försvara mitt brons från 2019. Men jag är ändå inte missnöjd så. Vi har haft fina dagar här som arrangör och fått mycket beröm.

23 seglare startade i finnjolleklassen och 33 i OK-jolle (en lite mindre båt). I den klassen vann Niklas Edler från KSSS Stockholm.