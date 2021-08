Heta nyförvärvet en vinnare direkt i SIF: "Jag kände att jag ville vara med om något mer"

Hon är spelaren som Sandvikens IF valde att förstärka truppen med under sommaren – och hon visade direkt sina kvaliteter.

Nu följer fortsättning i en av två matcher i damettan som Sporten sänder i helgen.

Sandvikens IF har en ny viktig match i jakten på ett topplacering och möter under söndagen IFK Västerås hemma på Jernvallens VM-arena kl 15.00.

Där kan man räkna med Mårtensson i uppställningen. När SIF behövde komma tillbaka som en vinnare efter förlusten mot Kvarnsveden så klev hon in efter paus – och var med och vände 0–1 till seger med 3–1 borta mot Rimbo förra helgen.

Viktigt.

Och naturligtvis en perfekt start för Christina Mårtensson.

– Jag hade ju faktiskt bara hunnit med två träningar, så det var lite speciellt, säger 25-åringen.

Insatsen mot Rimbo var dock ett snabbt kvitto på att hon är en spelare att räkna med i SIF – och som behövs.

SIF har under sommaruppehållet tappat Demi Pierre och Vilde Öygard till college i USA.

En miljö som just Mårtensson kom tillbaka från, eftersom hon 2016 sökte sig till Alabama University i USA.

I fjol kom hon tillbaka och även om hon har allsvenska matcher på meritlistan blev det återigen spel i moderklubben Sollentuna.

Fram till nu alltså.

– Jag kände att jag ville vara med om något mer – och det finns det i Sandvikens IF märker jag. Så det blir en spännande höst, säger Mårtensson, som placeras i en offensiv central mittfältsroll.

Sandvikens IF–IFK Västerås är en av två matcher i damettan som Sporten sänder under helgen. SIF-matchen går söndag kl 15.00

Men redan under lördagen går det att se Gefle IF:s bortamatch mot Rimbo. GIF som vaknade till och gjorde en bra match mot Selånger senast (3–0) och nu är ute efter ytterligare poäng. Det är en match ni kan se med avspark kl 13.00.

Skutskärs IF, som överraskat och gjort en rad starka insatser under debutsäsongen i ettan, har en intressant hemmamatch när man möter tabellettan Gamla Upsala hemma på IP under lördagen.

FAKTA/Tabellställningen i damettan

1) Gamla Upsala, 27 p, 2) Sandvikens IF, 24 p, 3) Täby, 23 p, 4) Västerås BK30 21 p, 5) Gefle IF, 17 p, 6) Skutskär, 16 p, 7) Kvarnsveden 14 p, 8) Vaksala, 13 p, 9) Selånger 7 p, 10) IFK Västerås, 6 p, 11) Rimbo, 5 p, 12) Avesta , 1 p.