Hett cirkusgäng flyttar till Gävle en månad – sätter upp föreställning om livet i det extrema yrket

Residenset innebär att kompaniet Face First kommer att bo i Gävle från 10 augusti till 8 september då de ska jobba fram föreställningen Outlines, vilken får premiär på Gävle teater 6 september. Det kommer delvis ske med provpublik och blir alltså enligt en princip som kallas work in progress, och är vanlig inom ståuppkomik, men inte i cirkus. Lyxigt tycker Face First.

– Det är en unik chans. Det här finns ju inte egentligen. Vi är väldigt tacksamma och glada att få samarbeta med Gävle, konstaterar Oscar Karlsson, en av cirkusartisterna.

Att han blev så glatt överraskad förklarar kollegan Anton Graaf vidare beror på att många svenska cirkusartister flyr landet för att det är där jobben finns. Men de samlade konstaterar också att en intresserad publik finns i Sverige och att projekt som dessa förhoppningsvis kan flytta fram cirkusens positioner mer.

– Det börjar ändå bubbla lite nu med satsningar på cirkus i Östergötland och Sundsvall också. Arrangörerna och scenerna vaknar till liv, säger Kalle Wedin, projektledare för cirkus2020.

Det är i princip ingen typ av cirkusdisciplin som de inte kommer få in i showen och ovanpå detta utlovas också mycket humor i föreställningen som har en meta-uppbyggnad i att den handlar mycket om livet som cirkusartist, där det extrema är vardagsmat.

Namnet Face Firs kan tolkas på flera sätt. Som att medlemmarna kastade sig in med huvudet före när de startade kompaniet och att de är mer än bara sina kroppar.

– Det betyder också att det är viktigt vilka vi är. Den här showen hade inte kunnat bli densamma med några andra, säger Mikaela Hansson, kompositör och livemusiker i showen.

– Vi vill ha konstnärlig frihet och bestämma själva. Vi försöker ta tillbaka lite kontroll och åka på turné med folk vi gillar, förklarar artisten Manda Rydman vidare.

Finns det många rötägg i cirkusbranschen?

– Jag skulle säga nej. Det finns mycket bra människor i branschen då vi har en gemensam respekt för varandra. Vi konkurrerar inte om rollerna på samma sätt som skådespelare gör till exempel då det skiljer sig så mycket åt i hur vi är byggda och vilka discipliner vi har. Vi måste också ha en tillit gentemot varandra utöver det vanliga när det kommer till säkerheten, säger Oscar Karlsson.

Outlines kommer också spelas för högstadie- och gymnasieelever 7 och 8 september i Gävle och Face First kommer därtill vara med under evenemanget Cirkusgatan under Å-draget 5 september.