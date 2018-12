Experten om risken för stor jordbävning i Hille: "Det behöver man inte vara särskilt orolig för"

Skalvet inträffade 22.22 på juldagskvällen. Flera personer i Hilleområdet kände av skakningar i marken, något man också skrev om i sociala medier. Johanna Bergström i Hille vittnade om att det small till rejält.

– Jag trodde någon kört in i carporten, säger Johanna Bergström som gick ned till vägen och tittade.

Seismolog Björn Lund vid Uppsala universitet säger att det rör sig om ett ytligt skalv på ungefär fem kilometers djup.

– Det är därför skalvet har känts så pass. Ofta är skalven på 10-20 kilometers djup.

Hur kommer det sig att det blir ett till skalv i det här området?

- Det är lite spännande. Vi hade skalvet 20 oktober som låg på 3,0 och var lite större. Sedan har vi registrerat 7-8 efterskalv i slutet av oktober och början på november. Det har varit tyst sedan 10 november och så får vi det här. Så det är säkert en del i samma sekvens.

Björn Lund säger att skalven beror på spänningar i jordskorpan.

– Ibland blir det större spänningar än vad spricksystemen klarar av att hålla emot. Då blir det ett jordskalv.

Hur rädda ska människor som bor i Hilleområdet vara för att det blir kraftigare jordskalv framöver?

– Det tror jag inte att man behöver vara särskilt orolig för. Vi har väldigt få större skalv i Sverige, Vi har haft några skalv över fyra på Richterskalan och det känns ju över stora områden. Men inte ens de gör någon skada utan då måste man upp över fem och det har vi inte haft i Sverige sedan 1904.

Borde människor i området se över lösa föremål i hemmet och trädgården apropå att det varit flera skalv i området?

– Nej, det tror jag inte. Skulle det bli ett stort skalv upp mot fem är det som man rekommenderar runt om i världen som Kaliforniern och Japan. att man skruvar fast bokhyllor så de inte rasar. Här i Sverige är det så liten sannolikhet att det skulle bli något sådant så det är inget man allmänt rekommenderar.

Björn Lund tror dock att det kommer att bli ytterligare några små skalv i Hilleområdet.

– Men förmodligen kommer de inte att kännas.

Är det många som hör av sig till er efter ett skalv?

- Vi har en hemsida där man kan rapportera in. Nu har jag inte kollat i dag och i går. Men efter 3,0-skalvet i oktober fick vi in ett par hundra observationer. Det är jättebra om folk går in där och lämnat observationer. Då kan vi se hur långt bort skalvet kändes och hur kraftigt det var. Det gör att vi kan jämföra med äldre skalv som inträffade innan vi hade mätinstrument.

Adressen till hemsidan där man kan ge rapporter om ett skalv är snsn.se.