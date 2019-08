Hilles chockstart gav viktig bortaseger i damettan: "Vilka krigare det här laget är"

BILDEXTRA: Se superderbyt, publikfesten och SIF:s glada segerfirande i bilder

Just Sollentuna är ett av lagen som finns med i striden och har just nu 19 poäng, precis som Hille. På 18 poäng finns Bele Barkarby och Rimbo – och på 17 (under strecket) ligger Gefle IF som just slog Rimbo med 2–0 under lördagen.

– Vi har ett tufft program kvar med bland annat derbyn mot både SIF och GIF – men jag hoppas verkligen vi ska fixa det här. Det är ett underbart spännande lag med unga tjejer.

Hille presterar också fotboll som ger poäng. Nu har man tryckt in två raka segrar – och fick mot Sollentuna den smakstart man behövde ha och var ute efter.

Redan efter två minuter gjorde 16-åriga Sara Hammergård 1–0 för Hille.

– Vi tog dom nog lite på sängen. Sollentuna är ett otroligt bolltryggt lag, men vi valde att sätta press direkt - och det gav resultat.

Sara Hammergård stal bollen, avancerade förbi en back – och skickade upp bollen i nättaket med ett vänsterskott.

Sedan slog hon till även i 29:e minuten, när Hille skickade in en frispark i straffområdet och Sara fick foten på den och den gick i en båge över målvakten.

Hille kunde sedan gjort 3–0 när man fick en straff, men missade.

– Där kunde vi kanske avgjort matchen. Fast man vet aldrig, 3–0 kunde gett för mycket säkerhet också.

Nu blev det istället en andra halvlek när Sollentuna tog över och gjorde ett reduceringsmål och även hade två bollar i ribban.

Men Hille höll undan och tog en viktig seger – och fortsätter därmed att visa att man vill stanna kvar i ettan.

Närmast möter man obesegrade Sandvikens IF i ett derby på Hille IP.

– Nån gång ska ju de förlora också, säger Jerry Haaranen. Vi kommer i alla fall att göra allt, det är så det här laget fungerar.

Hilles kvarvarande program: Sandvikens IF (hemma), Bele Barkarby (borta), Gefle IF (hemma), Bollstanäs (hemma), Gamla Upsala (borta), Ljusdal (hemma).

FAKTA/div 1 damer

Sollentuna–Hille IF 1–2 (0–2)

Målen: 0–1 (2) Sara Hammergård, 0–2 (29) Sara Hammergård, 1–2 (62) Emma Sjöberg.

Domare: Abdul Kadir Ekici.

Hilles tre stjärnor:

3: Sara Hammergård, mf

2: Maja Westling, mf

1: Linn Pousette, mv.