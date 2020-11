Historiska säsongen är över – hon var bäst i Sandviken: "Ett värdelöst slut"

►I botten av artikeln ligger en lista med samtliga Sandvikenspelares snittbetyg.

Kim Sundlöv lånades in från allsvenska Djurgården i början av augusti och hann göra 17 matcher för Sandvikens IF i elitettan.

När Sporten når henne har tårarna från elitettanuttåget i lördags torkat. Hon sitter dock och ser matchen i repris och slås över hur nära det var och hur ont det gör.

– Det känns väldigt surt. Det känns ännu surare när man tittar igen, vi var ju så himla nära att lösa det. Sen vet jag ju att det inte var just i lördags det förstördes, men ändå.

Spelarna hade inte koll på hur de andra resultaten i den viktiga bottenstriden låg till under matchens gång. Därför blev det ytterligare en käftsmäll för dem när de kom in i omklädningsrummet och fick se att alla andra resultat var med dem – utom just det egna.

– Då blev det extremt frustrerat och argt och så extremt tomt. Men ah, nu blev det så. Det är riktigt, riktigt surt, vi gör en så bra match fram till sista kvarten, vi var så bra och så blir det så där. Ett värdelöst slut.

För visst hade Sandviken lägen att avgöra, framför allt i första halvlek radade rödvästarna upp lägen som borde ha avgjort matchen.

Vilka matcher minns du och vad grämer dig extra så här i efterhand?

– Kvarnsveden hemma är en sådan match, sen är det Älvsjö borta när vi leder och tappar det. Framför allt dessa matcher hade gjort skillnad.

– Men det har samtidigt varit fantastiskt att få se vår utveckling. Det är klart man grämer sig, hade vi presterat som vi gjort på slutet tror jag vi hållit oss kvar. Men det tar tid för ett lag och vänja sig med tempot i en ny serie.

Dessutom har SIF gått igenom en turbulent tid med ett hastigt och omtalat tränarbyte mitt under brinnande säsong. Sundlöv hann bara spela två matcher med tidigare tränaren Marcus Larsson innan Per Nordström tog över.

Men visst medger hon att det kan ha påverkat dem.

– En styrka i gruppen har varit att försöka fokusera på det man kan påverka, det blev tränarbyte, då tog vi det utifrån det och körde på det. Det fanns inget annat, fokus behövde vara på att vinna matcher och utveckla oss till det bättre. Sen påverkar det individer olika, vissa påverkar det mer. Men jag tycker att alla gjort det professionellt på träning och match.

Hon kom till Sandviken med en enorm fotbollslängtan eftersom hon inte spelat på 15 månader i Djurgården på grund av sin korsbandsskada.

– Jag är jätteglad att jag fick flytta hem utifrån att jag behövde spela matcher, det har varit helt underbart att kunna spela fotboll igen, min kropp är inte 20 längre och småsargad efter operation. Men väldigt skönt att känna att man kan spela 90 minuter och att det går.

– Jag personligen hade en extrem dipp efter några veckor där jag kände att kroppen inte hängde med och jag tog konstiga beslut ut efter vad jag förväntande mig av mig själv. Sen började jag känna igen min egen kropp och att jag har något att jobba med, det tar tid att komma tillbaka utefter den nivån jag tycker jag ska prestera på.

Mest har Sundlöv synts i backlinjen där hon varit lugnet själv och varit en stabilitet med sitt trygga och bestämda spel i den historiska debutsäsongen för Sandviken i näst högsta serien. Men hon har svårt att fira att hon efter Sportens betygsättning varit den spelare som stuckit ut mest.

– Jag vet inte vad jag ska säga om det, resultatet är viktigare. Jag får försöka ta det som en komplimang att jag har gjort någonting bra.

I stället för att fira nytt kontrakt med Sandviken hann hon tillbaka hem till Stockholm för att hinna fira att hennes Djurgården i alla fall klarade kontrakt efter dramatik i sista omgången av damallsvenskan. En bitterljuv känsla för försvararen. Som dessutom gjort det sista i Sandviken för den här gången.

– Det var konstigt att lämna Sandviken efter det här slutet för att sedan få fira i Stockholm. Jag har ett år kvar på mitt kontrakt med Djurgården och det är det som gäller nu med fullt fokus på det. Men jag är ju från Sandviken, jag kan inte utesluta vad som händer längre in i framtiden. Det har varit en lyx att få vara hemma.

Vad har tiden i Sandviken gett dig, för att nästa år i Djurgården ska bli så bra som möjligt?

– Att jag fått spela mycket matcher, det tror jag var jätteviktigt. Jag vet inte hur det varit om jag varit kvar, om jag inte spelat någonting och inte testat kroppen, då hade det gått två år utan tävlingsmatcher och det hade nog varit väldigt tufft för kroppen och för huvudet.

– På så sätt var det väldigt viktigt och jag är jätteglad för hur jag blivit bemött i Sandviken av spelare och ledare. Jag hoppas verkligen att de går upp direkt på en gång, de har förutsättningar för det och många spelare som växt under året och som ska spela i elitettan – de ska gör det tillsammans, säger Sundlöv.

Målvakter:

Tea Lundmark

Betygsatta matcher: 25

Snittbetyg: 3.20

Moa Altin Elfving: –

Alexandra Sjölander:

Betygsatta matcher: 2

Snittbetyg: 2.50

Backar:

Amanda Hagelberg

Betygsatta matcher: 19

Snittbetyg: 3.15

Therese Svensson

Betygsatta matcher: 4

Snittbetyg: 1.50

Elin Linde

Betygsatta matcher: 5

Snittbetyg: 2.60

Nora Elaies

Betygsatta matcher: 1

Snittbetyg: 1

Wilma Andersson

Betygsatta matcher: 5

Snittbetyg: 3.20

Emma Gabrielsson

Betygsatta matcher: 18

Snittbetyg: 3.11

Jessica Backman

Betygsatta matcher: 21

Snittbetyg: 2.81

Klara Spångberg

Betygsatta matcher: 15

Snittbetyg: 3.33

Kim Sundlöv

Betygsatta matcher: 17

Snittbetyg: 3.88

Mittfält

Stina Huss

Betygsatta matcher: 15

Snittbetyg: 2.73

Wilma Näslund

Betygsatta matcher: 25

Snittbetyg: 3,08

Matilda Jakobsson

Betygsatta matcher: 1

Snittbetyg: 4

Sanna Signeul

Betygsatta matcher: 24

Snittbetyg: 3.04

Moa Andersson

Betygsatta matcher: 1

Snittbetyg: 2

Hanna Sjöström

Betygsatta matcher: 8

Snittbetyg: 2.5

Nellie Johansson

Betygsatta matcher: 14

Snittbetyg: 2.79

Elin Bimer

Betygsatta matcher: 10

Snittbetyg: 2.70

Ebba Axelsson –

Maja Hansson

Betygsatta matcher: 12

Snittbetyg: 2.67

Demi Pierre

Betygsatta matcher: 5

Snittbetyg: 2.40

Jenny Stadin

Betygsatta matcher: 24

Snittbetyg: 3.33

Colleen Kennedy

Betygsatta matcher: 14

Snittbetyg: 2,93

Anfall:

Wilma Sjöberg

Betygsatta matcher: 25

Snittbetyg: 3.36

Sanna Öhlund

Betygsatta matcher: 17

Snittbetyg: 2.94

Bupe Okeowo

Betygsatta matcher: 1

Snittbetyg: 3

Klara Folkesson

Betygsatta matcher: 3

Snittbetyg: 4

Notera:

Betygen sätts av sporten efter samtliga matcher. Vissa spelare kan ha spelat i fler matcher än vad som angetts ovan men spelat för lite för att kunna betygsättas.

Poängförklaringar: 6: Utmärkt. 5: Mycket bra. 4: Bra. 3: Godkänd. 2: Inte godkänd. 1: Dålig. –: Spelade för lite för att bedömas.