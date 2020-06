Historiskt stort knarkbeslag i Gävle – två personer misstänkta: "Det var oerhört mycket heroin"

Det började med att områdespolisen fått information som ledde till en spaningsinsats mot en lägenhet i Sätra.

Ur polisens perspektiv blev det ett lyckat tillslag. I lägenheten fanns tillräckligt med knark för att två personer skulle gripas misstänkta för grovt narkotikabrott.

I beslaget ingick också nio kilo brunt pulver som vid tillfället inte kunde identifieras. Därför greps, anhölls och häktades duon – en 26-årig man och en 32-årig kvinna – misstänkta för grovt narkotikabrott.

– Vi hade ett pulver i beslag som vi inte visste vad det var. Men nu har vi fått besked om det. Det var oerhört mycket heroin, säger åklagare Krister Frykman.

Plötsligt gick det från ett stort narkotikabeslag till ett historiskt i länet. På torsdagen begärde åklagaren förlängd åtalstid och därmed förlängd häktning av 26-åringen och 32-åringen.

Rubriceringen hade då ändrats till misstanke om synnerligen grovt narkotikabrott.

– Det är inte helt vanligt att man kommer upp synnerligen grov nivå. Det är första gången ett så stort beslag av heroin gjorts i Gävleborg.

Även på nationell nivå är tillslaget i Sätra stort. Men Krister Frykman vill inte gå in på detaljer kring heroinet. Han kan dock säga att den mängden som hittades skulle inbringa mycket pengar på gatan.

Enligt tidskriften Alkohol och Narkotika, som ges ut av CAN – Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, har priset på heroin ökat med mellan 30-40 procent under coronapandemin. Enligt en person som tidskriften pratat med kostar ett gram 300 kronor i Malmö.

Exakt vad beslaget i Sätra är värt i pengar har polisen och Krister Frykman ännu inte kontrollerat, men en sak är säker – det handlar om mycket pengar.

– Det handlar inte om tusentals kronor på gatan utan miljontals kronor, säger Krister Frykman.

Narkotikapriser skiftar beroende på tillgång och efterfrågan. Det finns också skillnader i pris beroende på vart i landet narkotika säljs.

I maj 2020 publicerade CAN rapporten Narkotikaprisutvecklingen i Sverige 1988-2019. I den framgår att medianpriset för brunt heroin i norra Sverige (indelningen där Gävleborg ingår) ligger på 1425 kronor per gram på gatan. Siffrorna i rapporten skickas in av Sveriges alla polisområden.

Det skulle innebära att värdet av det beslagtagna partiet i Sätra skulle kunna ha ett värde på 12, 8 miljoner kronor i gatupris mätt.

Åklagaren vill dock inte gå in i detalj på hur duon ska ha kommit över heroinet. Inte heller varifrån knarket kommer.

– Vi har lite tankar, men det behåller vi för oss själva. Det är ingen idé att spekulera. Men det är klart att man inte kan köpa ett sådant här parti utan att ha stora ekonomiska resurser.

En av polisens uppgifter nu är att undersöka om det beslagtagna partiet kommer från något annat parti i Sverige.

Krister Frykman vill inte berätta vad den misstänkta duon har sagt i förhör, men förklarar att de i huvudsak nekar till brott.

Utredningen innefattar även misstankar mot fler personer, men inte på samma nivå som de båda häktade.

– Det är ytterligare några personer som är misstänkta för narkotikabrott av normalgraden som har kopplingar till utredningen. Men för det här partiet är det de här två personerna.

Den häktade mannen är tidigare dömd för liknande brottslighet, dock inte på den här nivån. Kvinnan är ostraffad.

Synnerligen grovt narkotikabrott har ett straffvärde på 6-10 år.

– Gränsen för synnerligen grovt narkotikabrott när det gäller heroin går vid 2,5 kilo, så de har med råge överstigit den.

Skulle mannen och kvinnan dömas för innehavet av heroin tror Krister Frykman att straffet kan landa på 7-8 års fängelse.

På torsdagen omhäktades mannen och kvinnan och nu på den högre misstankegraden.

– De är fortsatt häktade, numera för synnerligen grovt narkotikabrott.