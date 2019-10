Hits For You-Henrik hittade sin drömkåk vid Storsjön: "Här laddar jag batterierna"

Lugnet nästan knockar en, bara ett stilla höstregn hörs. Det är lätt att förstå att Henrik Sundström föll för stillheten och det makalösa läget.

– När jag kom hit på kvällen var sjön helt spegelblank och solen var på väg ned. Det var ofattbart vackert.

Han har en lägenhet i Stockholm, men eftersom han under de senaste åren har jobbat i Gävle med att driva nöjespalatset Hits For You, har han länge letat efter ett boende vid Storsjön.

– När det här huset skulle säljas ringde mäklaren mig direkt: Jag har hittat ditt hus!

Redan dagen efter åkte Henrik dit för att titta. Ägarna var hemma och de visade honom runt. Sedan lade Henrik ett bud. I juli blev huset hans.

– Det var ett unikt tillfälle att köpa. Här brukar aldrig något bli till salu annars.

Henrik hade en klar idé över hur hans nya hem skulle se ut och han började genast bygga om den gamla sommarstugan med hjälp av sin pappa och goda vänner.

– Jag hade en vision i huvudet och visste precis hur jag ville ha det med alla detaljer. Jag tycker om inredning och design, samtidigt som jag kan snickra. Då blir det extra roligt att se helheten, säger Henrik som tidigare jobbat som snickare.

Vardagsrummet fick en rejäl förvandling, taket höjdes från 2,40 meter till 3,60 och väggen mot sjön har fått skjutbara fönster och glasdörrar som leder ut till den nybyggda altanen. Glaspartiet suddar ut gränsen mellan ute och inne.

– Rymden i taket gör att det känns öppet och var man än befinner sig i vardagsrummet har man utsikt mot sjön. Finare tavla än den här utsikten kan man inte få, säger Henrik och nickar mot sjön.

De två små sovrummen i stugan gjordes om till ett större rum när Henrik rev väggen.

– Annars hade jag inte fått plats med min säng, jag är ju så lång, säger Henrik som mäter 202 centimeter.

Stilren inredning med amerikansk känsla är det som Henrik eftersträvar.

I ena hörnet av vardagsrummet ståtar en flygel med utsikt över sjön.

– Flygeln är en sådan fin möbel, den kommer från Göteborg när jag jobbade där. Det är en otrolig vy när man sitter här och spelar, säger Henrik.

Över soffan hänger en förstoring av ett fotografi på en kvinna med påfågelsgrön ögonskugga.

– Det där är en av de snyggaste tavlor jag sett. Jag gick förbi en butik i Vasastan i Stockholm när jag fick syn på den och jag tänkte att den måste jag ha. Jag har utgått från hennes ögonskugga när jag inrett vardagsrummet i grönt, guld och grått.

Under tiden som Henrik renoverade bodde han hemma hos sina föräldrar i Sandviken. I mitten av september blev allt klart och då flyttade han ut.

– Resultatet blev till och med bättre än vad jag hade tänkt mig, säger han nöjt.

Henrik kommer ursprungligen från Sandviken, men har bott och jobbat i Göteborg, Stockholm och Spanien under flera år.

– Jag är uppvuxen i en musikalisk familj med föräldrar som sjungit i kyrkokör. Det har alltid funnits musik, teater och glädje runtomkring mig.

Han lärde sig spela trummor i Sandvikens kulturskola och började sjunga i olika band.

I några år jobbade Henrik på Sandvik, men sedan bestämde han sig för att satsa på musiken. Han utbildade sig till showartist i Stockholm vilket ledde till jobb i bland annat Spanien där han sjöng och dansade sex dagar i veckan på en turistanläggning. Sedan var han showartist på Oakleys i Göteborg i fem år. Efter det blev det jobb på Golden hits i Stockholm.

– Jag tycker om att se människor glada och det var anledningen till att jag sökte mig till nöjesbranschen.

2012 började Henrik uppträda i Gävle och tre år senare träffade han ägaren till bankhuset. Tillsammans utformade de ett koncept med showrestaurang, diskotek, karaoke och standup.

– Han hade fina lokaler och jag hade en bra show. Vi ville få till något för lite äldre människor, allt från 18-åringar till 80-åringar.

Sedan har det rullat på.

– Det funkar bättre än någonsin.

Vad vill du ge dina gäster?

– En oförglömlig helhetskväll där du hör låtar som du glömt bort att du älskade, blandat med komik. Jag vill nudda så många känslor som möjligt hos en person, allt från maten till häpenheten över höga toner till chockerande komiska inslag. Alla ska känna sig sedda och hörda.

Drömartisten är Tom Jones.

– Det vore underbart om han ville uppträda hos oss eller om jag fick sjunga för honom, säger Henrik.

Han gillar kontrasten mellan det hektiska nöjeslivet och lugnet vid Storsjön. Henrik ser bara fördelar med att bo lantligt.

– Jag har nära till mina föräldrar i Sandviken och till jobbet i Gävle. Närheten till vattnet är meditativt och här får jag den återhämtning som jag behöver.

Bor här: Henrik Sundström, 41 år, showartist och delägare i Hits For You.

Om huset: Ombyggd sommarstuga från 1950-talet på 80 kvadratmeter plus ett gästhus på 70 kvadratmeter med gästrum,bastu, dusch och hobbyrum. På gården finns också en jordkällare.

Byggplaner: Till nästa sommar blir det en större brygga och Henrik funderar på att anlägga en sandstrand.

