Hittaut – orienteringen öppnar dörren till en säkert friluftsliv och tidsfördriv i skuggan av corona

Orienteringssporten har alltid försökt locka människor att röra på sig och sportens satsning på "Hittaut" ligger nu ännu mer i tiden.'

– Det finns en rad bra saker med "Hittaut" – men en är att den verkligen vänder sig till alla. Minst 25 procent av alla checkpoints ska vara tillgängliga för rullstolsburna och för familjer med barnvagn, i Sandviken är det ännu flera. Så man måste inte ut i skogen. Det funns möjligheter för alla, säger Björn Ljunggren.

"Hittaut" får anses vara uppdateringen som sportens tidigare Naturpasset – som skulle vara glimt till en glänta i skogen för att locka nya till sporten. "Hittaut" har funnits i tio år, men först nu tagit sig till våra breddgrader.

– På sikt kanske det skapar intresse för orientering. Men framför allt ska det här locka folk att röra på sig. En kommentar som är återkommande är "vad kul det är att upptäcka nya platser", och så är det verkligen. Det finns pensionärer som har bott hela livet i Sandviken och som har upptäckt nya platser i och kring stan. Ofta går man kanske samma motionsrunda men här får man upptäcka väldigt mycket mera.

– Och det är väl ännu mer viktigt nu, att man kan ge sig ut i friska luften för sig själv och inte bli stillasittande.

Hur går det då till?

– Du registrerar ett konto (på www.orientering.se/provapaaktiviteter/hittaut) och tar sedan hem appen hittaut. Har du inte fått en papperskarta hem så kan du få den på några av våra utlämningsställen. Var de finns skrivs på sajten för just din hittaut-ort. Här gör hittaut-orterna på lite olika sätt. I Sandviken kommer papperskartan att delas ut till samtliga hushåll som ligger på något av kartbladen. Kartan kommer i brevlådan i slutet av april. Kartan finns även att hämta ut på en rad utlämningsställen. I Gävle sker ingen utdelning till hushållen. Där är det bara utlämningsställena som gäller.

Sedan:

– ...kan du börja leta dig fram på checkpoints. Antingen med hjälp av papperskartan, eller med kartan i mobilen. Det finns en kod vid varje checkpoint som du sedan skriver in – antingen direkt eller när du kommer hem.

Sedan:

– ...är det bara att fortsätta. Du använder ju kartan för att ta dig fram till checkpointen och lär dig lite av det. Är man rädd att gå vilse är det bara att aktivera platsinfo till appen. Då ser man på appens karta var man befinner sig hela tiden.

Sedan:

– ...går det att tävla också. Alla som vill dyker upp i topplistor – och vi lottar ut massor av priser. Varje registrerad checkpoint motsvarar en lott.

OK Hammaren i Sandviken gav sig på "Hittaut"-projektet i fjol.

Och fick en succé.

– Bästa betyget var att många hörde av sig och tackade för den här möjligheten – och det inspirerar naturligtvis. Vi hade runt 1 100 personer som provade på i fjol och nu siktar vi på 2 000.

Nu kliver också Gävle OK på tåget som en av 13 nya orter i Sverige, vilket gör att "Hittaut" finns på 56 orter.

– Vi har en karta som sträcker sig från Hemlingby via centrala Gävle och ända ut till Skidstavallen, berättar Nicolas Lavigne i Gävle OK.

– Vi kommer att börja med 60 checkpoints och sedan kommer vi att lägga till 11 stycken i månaden, från juni.

OK Hammaren, som går in i år två med "Hittaut", öser nu på med checkpoints. Nu har man fyllt på med kartor för Årsunda, där klubben firar 100 år, och Järbo med hjälp av Järbo OK.

– Vi började med 80 checkpoints i fjol och sedan lade vi till tio under tre månader. Nu har vi redan 130 från start och fyller på med 40 till under resans gång, säger Björn Ljunggren.

Start ja!

– 1 maj. Man skulle önska att vi kunde tjuvstarta i och med coronakrisen och köra igång redan nu, men vi vill att allt ska fungera och våra avtal med markägare sträcker sig från 1 maj. Vi tog ett beslut nu i veckan på att hålla fast vid 1 maj som startdatum, säger Björn Ljunggren.

FAKTA/Hittaut i korthet

* Du registrerar ett konto på www.orientering.se/provapaaktiviteter/hittaut/

* Du får antingen en papperskarta i brevlådan eller kan få den via Gävle OK eller OK Hammaren.

* Du hämtar hem appen hittaut till din mobil.

* Du använder kartan för att ta dig fram till checkpoints, antingen den fysiska eller den i mobilen.

* Du "stämplar" genom att skriva i koden för checkpointen.

► HÄR kan du läsa allt om Hittaut