Serieindelningen för hockeyettan klar – Strömsbro får möta Almtuna

Strömsbro laddar som bäst för hockeyettan. Senast igår söndag gjorde man klart med ett nyförvärv när man gjort klart med Kim Persson.

Läs här: Strömsbro rustar för hockeyettan – första nyförvärvet i hamn: "En rapp poängspelare"

Och idag släppte Svenska hockeyförbundet serieindelningen inför kommande säsong.

Strömsbro hamnade i den östra serien och ställs mot mängder av Stockholmslag men framförallt kommer man att möta Almtuna IS.

Sportchefen i Strömsbro, Johan "Gnidan" Wennberg är nöjd över att ha hamnat i östra.

– Vilka matcher, Hammarby och Almtuna, det blir kanon, säger han glatt.

Uppsalaklubben, som så sent som förra säsongen spelade i hockeyallsvenskan, åkte ur efter ett dramatiskt kvalspel där allt avgjordes i sista omgången och i sudden mot Kristianstad som tog klivet upp på Almtunas bekostnad. Almtuna spelar i division 1 för första gången sedan 2002.

Förutom det så blir det en längre resa till Gotland när man möter Visby/Roma och det närmaste ett derby man kommer är när man ställs mot Hudiksvalls HC.

Här är lagen i Hockeyettan östra (12 lag):

Almtuna IS, Enköpings SK HK, Hammarby IF, Huddinge IK, Hudiksvalls HC, IF Vallentuna BK, Segeltorps IF, Sollentuna HC, Strömsbro HC, Visby/Roma HK, Väsby IK HK, Wings HC Arlanda.

Övriga serier ser ut som följer:

Hockeyettan Södra (12 lag): Borås HC, Halmstad HF, Hanhals IF, HC Dalen, IF Troja/Ljungby, Kallinge/Ronneby IF, Kalmar HC, Mörrums GoIS, IK Nybro Vikings, IF Tyringe SoSS Vimmerby HC, Tranås AIF.

Hockeyettan Västra (12 lag): Borlänge HF, Eskilstuna Linden HK, Forshaga IF, Grums IK, Kumla HC Black Bulls, Köping HC, Lindlövens IF, Nyköpings HF Ungdom, Malungs IF, Mariestad BoIS HC, Skövde IK, Surahammars IF.

Hockeyettan Norra (10 lag): Bodens HF, Kalix HC, Kiruna AIF, Kiruna IF, Piteå HC, SK Lejon Tegs SK Hockey, Vännäs HC, Örnsköldsvik HF, Östersunds IK.