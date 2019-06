Följ med på jakt efter tjuvfiskare vid populära Hubo-Långsjön: "Vi kompromissar inte på något vis"

Klockan är nio på morgonen. Eldsjälarna och fisketillsynsmännen Benny Andersson och Urban Henriksen, från fiskeklubben, har redan varit ute i natt och arla morgonstund för att kontrollera fiskekort och att reglerna följs i fiskesjön, Hubo-Långsjön i Hofors.

I slutet av maj så åkte tre fiskare fast då de tjuvfiskade i sjön. Polisen fick komma till platsen då bovarna inte ville lämna ifrån sig sin fiskeutrustning, vilken alltid tas i beslag.

– Polisen kom snabbt, efter 20 minuter. Allt gick lugnt till, säger Urban Henriksen.

– Att vi hittar någon som inte har fiskekort är väldigt sällsynt. Vi kompromissar inte på något vis, här är det efter reglerna. Så att de som betalar och gör rätt ska ha valuta för pengarna, fortsätter han.

Benny och Urban tycker att de flesta som fiskar i sjön sköter sig bra.

– Vi har inget agg mot personerna som begått lagbrott, de är inga onda personer. Vi anmäler och de får sitt straff av svenska staten.

Tillsynsmännen påtalar att det finns ett rykte om att de ofta och dygnet runt kontrollerar fiskekorten, vilket gör att alla sköter sig.

– Hit kan man åka. För här åker lag- och regelbrytare fast. Det ska vara lugnt och fridfullt runt sjön.

Fiskeklubben köper in fisk och sköter området med pengarna de får in från fiskekorten.

– Vi fyller på fisk en till två gånger i veckan. Så pengarna går tillbaka till de som fiskar.

Vi tar oss runt sjön och pratar med fiskare, Urban och Benny kontrollerar fiskekorten hos de personer tillkommit på förmiddagen.

Lucas Leonellus från Gävle anlände senare än sitt sällskap och visar upp sitt fiskekort för Urban Henriksen.

– Det var länge sedan jag var här. Jag gillar att fiska det är roligt, mycket beror på sällskapet också.

Han har redan fått valuta för pengarna och visar upp en röding han fiskat upp på morgonen.

Urban och Benny fortsätter sin promenad på stigarna som går runt sjön.

De är framför allt städningen som tar mycket tid och ork. Sopor som slängs i naturen.

– Nedskräpningen är ett problem som rör hela världen, vi plockar flera säckar med skräp varje vecka. Ett stort önskemål från min sida är att engångsgrillar borde förbjudas. De lämnas här och djur gör sig illa, gallret på grillarna är mycket vasst, säger Urban Henriksen.

– Många hjälper oss att hålla rent och städar efter våra mindre begåvade fiskekamrater, utan hjälpen från alla bra människor skulle vi nog inte orka driva sjön. påpekar de båda tillsynsmännen

Fiskeklubben har funnit sedan 2013, då var det sex stycken som startade den nu är det tre kvar, Benny, Urban och Hans Rehn. De arbetar alla ideellt. De har några fler hjälpredor som också engagerat sig i arbetet med sjön.

– Vi startade för att vi ville ha ett bra fiskevatten för oss som bor här, nu hinner vi nästan inte fiska här, säger de.

– Det är lite som att åka in till jobbet på semester, Man hinner inte fiska utan det blir till att fixa och greja, säger Urban Henriksen.

Att de har fullt upp förstår man, runt sjön finns det nämligen ett trettiotal bryggor, 13 vindskydd, två campingplatser, parkeringar och toaletter.

– Vi lägger ned mycket krut och tid här, det är ju vi som byggt upp det här, säger de.

Tv: Här förklarar Urban Henriksen några av fiskeklubbens regler:

Hubo-Långsjön är en "put and take sjö", det inplanteras över 20 ton fisk per år i sjön. Till mestadels är det regnbåge. Även några rödingar och öringar simmar också omkring.

– Det är stora fiskar med ett snitt på fem kilo. När vi startade trodde vi inte att det skulle bli så här stort. Vi uppskattar att vi har runt 12 000 besökare per år, i särklass Hofors största turistattraktion.

Förra veckan, vecka 22, såldes 700 fiskekort till 500 besökare. Inga brott begicks.

Här kan ni se fler bilder på fiskar och fiskare: