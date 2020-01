Högbos Lindström exploderade på Lugnet – cupvann i stor stil: "Det är det här jag tränar för hela året"

Det här var inte den enda Högbo GIF-framgången under tävlingarna på Lugnet. Klubben tog ytterligare två pallplatser och dessutom två fjärdeplatser och en femteplats.

Den verkliga fullträffen stod alltså Louise Lindström för i D19–20 som åkte fem kilometer klassisk stil.

– När jag stod på startlinjen kunde jag inte tänka mig att jag skulle vinna med över minuten, säger Louise.

Men det var det hon gjorde – segermarginalen blev hela 1.03 till tvåan Elin Andersson, Stugun.

– Det här var säsongens bästa lopp. Jag hade bra skidor och jag kunde ta ut mig maximalt och driva på hela loppet.

– Jag höll ihop tekniken både uppför och i stakningen och det var ett stort steg. Jag var ganska offensiv i stakningen och hade bra driv uppför. Mest nöjd är jag med hur jag tog mig uppför de långa backarna, berättar Louise.

Lindström stod i särklass i loppet, men hade också en klubbkompis på femte plats. Ella Olsson gjorde också ett starkt lopp och var faktiskt bara 16 sekunder från tredjeplatsen.

I H19–20 nosade Emil Danielsson på pallen när han blev fyra på 10 km.

– Jag öppnade lugnt och plockade placeringar hela tiden. Men lite surt var det ju att det bara skilde fyra sekunder till pallen, säger Emil.

Pallplatsen skulle han dock ta – och det i lördagens sprint. Där visade han att formen var stark genom att vara snabbast i prologen – och sedan bar kroppen och skidorna hela vägen till finalen.

– Det var en tuff bana, men jag kände mig stark. Det fick mycket snabbt i finalen och jag låg sexa när vi kom till den sista backen – men där gick jag upp till andra plats och behöll den.

Även Louise Lindström nådde pallen i sprinten – men hade en lite mer krokig väg.

– I fredagsloppet tog jag det lugnt i en isig kurva, men nu föll jag in en i prologen och det gjorde mig lite osäker.

Louise reste sig dock och farten räckte till avancemang. Detta ända till final – där Louise blev trea.

– Fredagsloppet tog nog lite på krafterna och jag fick slita hela dagen – men tredje plats var helt okej.

– Kul att både jag och Emil fick kliva upp på pallen i sprinten, säger Louise som nu leder Scandic cup i D19–20.

Ella Olsson, som gjorde ett så bra 5 km-lopp, hade dock otur i sprinten. Redan i kvartsfinalen bröt hon ena staven och det satte stopp för framfarten där. Nu blev Ella 21:a, medan Elsa Wallin kom på 14:e plats (hon var 19:e på 5 km).

Saga Fältenhag var ytterst nära en pallplats i D17–18 i sprinten, där hon var fyra. Konkurrensen i den klassen var stenhård eftersom det också handlade om landskamp. Saga hade två norskor och en svenska framför sig i sprinten.

På 5 km blev Saga 13:e i ett lopp där hon var fjärde svenska, men bland annat hade sex norskor framför sig.

I sprinten i klassen åkte Hannah Forsman bra och insatsen hade normalt gett en kvartsfinalplats eftersom hon var 30:e svenska, men nu var det alltså fullt av åkare från främst Norge.

Tävlingarna avslutades med stafetter, där Saga Fältenhag åkte i det svenska förstalaget i D17–18 som blev trea. 16:e blev Josefin Lindström, Moa Hedman och Hannah Forsman.

I seniorstafetten, som var mixad, ställde Högbo GIF upp med tre rena juniorlag. Där belv Emil Danielsson, Viktor Svensk och Louise Lindström nia.

FAKTA/Scandic cup och Volkswagen cup

D17–18, 5 km (k): 1) Tove Ericsson, Stockvik, 20.12, 13) Saga Fältenhag, +1.44,3, 40) Josefin Lindström, Högbo GIF, +3.21,8, 52) Hannah Forsman, do, +3.52,9, 53) Moa Hedman, do, +3.53,7

H17–18, 10 km (k): 113) Måns Sandmark, Gävle SK, +8.14,4

D19–20, 5 km (k); 1) Louise Lindström, Högbo GIF, 20.45,7 ,2) Elin Andersson, Stugun, +1.03,3

5) Ella Olsson, Högbo, +1.22,9, 19) Elsa Wallin, do, +2.28,2, 33) Moa Backlund, do, +3.40,9, 47) Maja Eriksson, do, 5.22,6.

H19–20, 10 km (k): 1) Johan Ekberg, Nacka, 29.57,2, 2) Truls Gisselman, Rehns BK, +45,8, 3) Ossian Rosenberg, Åsarna, +1.00,5, 4) Emil Danielsson, Högbo GIF, +1.04,0, 37) Viktor Svensk, do, +4.03,2, 52) Martin Elmvall, do, 5.08,3, 54) Anton Mäkinen, do, +5.30,2, 70) Axel Åslund, Hedesunda, +7.22,4

D21, sprint (k): 21) Ida Palmberg, Högbo GIF, 38) Ida Persson, do.

D17–18, sprint (f): 1) Ingrid Vadder, Norge, 2) Tove Ericsson, Sve, 3) Frida Haugskott, Nor, 4) Saga Fältenhag, Högbo GIF, 47) Hannah Forsman, Högbo GIF, 70) Moa Hedman, do.

H17–18, sprint (f): 52) Kalle Georgsson, Högbo GIF, 119) Måns Sandmark.

D19–20, sprint (f): 1) Moa Hansson, Landsbro, 2) Tilda Östberg, Mora, 3) Louise Lindström, Högbo GIF, 14) Elsa Wallin, do, 21) Ella Olsson, då, 40) Moa Backlund, do , 41) Maja Eriksson, do.

H19–20, sprint (f) 1) Ossian, Rosenberg, Åsarna, 2) Emil Danielsson, Högbo GIF, 22) Viktor Svensk, do, 56) Anton Mäkinen, d0, 59) Martin Elmvall, do.

D21, 15 km (f): 29) Ida Persson, Högbo GIF, +6.06,3, 32) Ida Palmberg, do, +7.41,9.

D17–18, stafett: 1) Norge 1, 22.12, 2) Norge 2) +29,5, 3) Sverige (Saga Fältenhag körde tredje sträckan), +34,5, 16) Gästrikland (Josefin Lindström, Moa Hedman, Hannah Forsman), +3.01,0

Stafett, mixade lag: 9) Högbo GIF (Emil Danielsson, Viktor Svensk, Louise Lindström), +1.05, 26) Högbo GIF 2 (Martin Elmvall, Elsa Wallin, Ella Olsson) +3.15,9, 34) Högbo GIF 3 (Anton Mäkinen, Moa Backlund, Ida Persson), +5.17,8.