Högbos Lindström knockade alla i Lycksele – vann dubbelt inför JVM-uttagningen: "Jag öppnade hårt och bombade från start"

Högboåkaren har hittat en ny nivå i sin skidåkning och har lugn och självförtroende i allt agerande.

Detta kombinerat med en teknisk utveckling som åkare gjorde henne svårstoppad under helgens tävlingar.

Hon inledde med att bli tvåa i fredagens sprintlopp.

– Jag hade en tydlig taktik och plan över hur jag skulle åka idag och med en pigg kropp kunde jag korsa mållinjen som nöjd tvåa, med en känsla av form som jag inte känt tidigare under säsongen, berättar Louise.

Och det gav en fortsättning.

På distansen 15 km fritt som var en JVM-test vann hon 19 sekunder före Tove Ericsson, Stockvik och nästan minuten före nästa åkare.

– Tidigare under säsongen har varken skejt eller längre distanser passat mig – men jag hade bestämt mig för att testa en ny taktik.

Det blev ett lyckodrag.

– Jag skulle öppna hårt och bomba från start. Det var lite ”bära eller brista”, men jag kände mig i bra form och pigg i kroppen och inte lika sliten från sprinten som man brukar kunna vara. Jag fick höra tider om att jag gick bra och jag kunde knappt tro det.

– Att stå som segrare efter det här VM-testet går knappt att beskriva. En lättnad och såklart glädje, men också kul då loppet var något annat än tidigare, jag tror min tydliga plan och taktik över loppet gjorde att jag kunde rikta mitt fokus på vad jag skulle göra och bara köra på. Det ska jag ta med mig framåt, att jag kan åka fort på längre lopp.

När det växlade över till 5 km klassisk stil i lite besvärligt nollgradigt före med snöfall behöll hon kontrollen och vann igen. Nu med nästan 15 sekunder före tvåan.

– Efter lite testande fram och tillbaka beslutade jag mig för att gå på ruggat. Jag kände egentligen på uppvärmningen att jag var lite mör i kroppen, efter två tuffa tävlingsdagar. Men med inställningen att det var lika för alla och att jag ändå är i väldigt bra form så kunde jag rikta fokus på loppet och tro på mig själv.

– Loppet blev slitsamt men jag krigade hela vägen i snöovädret

Louise toppar efter helgen Scandic cup och kommer att bli uttagen till JVM som går i tyska Oberwiesenthal 28 februari–8 mars.

– Om allt går som de ska borde jag vara ganska given i truppen som tas ut, säger Louise – och avslutar:

– Jag gläds åt att vara ute med klubben på tävlingar, vi är ett himla bra gäng och har alltid kul ihop. Vallarna gör ett toppenjobb som ger oss bästa möjliga material för att kunna prestera. Utan dom hade jag nog inte stått högst upp på pallen.

Hon var heller inte ensam om att göra bra ifrån sig i Högbogänget, för i samma klass (D19–20) gjorde Ella Olsson flera fina lopp. Först niondeplats i sprint – och sedan sjätte plats på 5 km. Hennes bästa insatser den här vintern. Dessutom var hon 15:e på 15 km.

Även Elsa Wallin lyckades bra, med tiondeplats i sprint och 14:e på 5 km. 15 km-loppet tvingades hon bryta på grund av ryggproblem.

I D17–18 gick Saga Fältenhag till final i sprint där hon blev sexa, en placering hon förbättrade till femma på 5 km vilket gav rejält med Scandic cup-poäng.

I 5 km-loppet tog förresten förstaårsjunioren Moa Hedman sina första cuppoäng när hon var 23:a.

På herrsidan inledde Emil Danielsson med att imponera i sprintprologen som han återigen var snabbast i. Sedan fungerade allt även i kvart och semi, innan han och en annan åkare hakade i varandra i finalen. Då smet ettan och tvåan i loppet iväg och trots en bra avslutning nådde inte Emil ikapp – men blev alltså trea i loppet.

Sedan fungerade inte kroppen alls under tremilen som var JVM-test, men Emil valde att åka igenom loppet ändå. Han ställde även upp på 10 km under söndagen och blev åtta, trots att krafterna inte fanns där.

I det loppet gjorde Martin Elmvall en bra insats och plockade poäng genom att bli 26:a.

FAKTA/Resultat

D17–18, sprint (f): 1) Sara Andersson, IFK Mora, 2) Tove Ericsson, Stockvik, 3) Lisa Ingesson, Strömnäs, 6) Saga Fältenhag, Högbo GIF…32) Julia Lövström, Månkarbo, 43) Josefin Lindström, Högbo, 47) Hannah Forsman, do, 56) Moa Hedman, do.

H17–18, sprint: 1) Edvin Anger, IFK Hedemora…30) Kalle Georgsson, Högbo GIF.

D19–20, sprint: 1) Moa Hansson, Landsbro, 2) Louise Lindström, Högbo GIF, 3) Hanna Abrahamsson, Eksjö…9) Ella Olsson, Högbo, 10) Elsa Wallin, do …50) Maja Eriksson, do.

H19–20, sprint: 1) William Poromaa, Åsarna, 2) George Ersson, IF Strategen, 3) Emil Danielsson, Högbo GIF…39) Martin Elmvall, do, 57) Anton Mäkinen, do,

D21, sprint: 23) Emma Ivarsson, Årsunda, 32) Ida Persson, Högbo GIF.

D17–20, 15 km (f): 1) Louise Lindström, Högbo GIF, 39.03,4, 2) Tove Ericsson, Stockvik, +0.19,4, 3) Lisa Ingesson, Strömnäs, +.0.56,1, …..15) Ella Olsson, Högbo GIF, +3,29,4, 17) Saga Fältenhag, do, +3.51,1, 49) Maja Eriksson, do, +7.52,6, 58) Hannah Forsman, do, +8.17,0, 64) Moa Hedman, do, +9.04,0, 66) Ella Georgsson, do, +9.25,1.

H17–20, 30 km (f): 36) Martin Elmvall, Högbo, +9.41,8, 41) Emil Danielsson, do, +10.06,1.

D21, 10 km fri stil: 31) Ida Persson, Högbo GIF, +.3.48,5, 35) Emma Ivarsson, Årsunda, +4.00,1.

H21, 15 km (f): 83) Joakim Ståhl, Järbo IF, +7.11,3.

D17–18, 5 km (k): 1) Märta Rosenberg, Duved, 16.20, 2) Tove Ericsson, Stockvik, +10,6, 3) Lisa Ingesson, Strömnäs, +24,8, 5) Saga Fältenhag, Högbo GIF, +41,6, 12) Julia Lövström, Månkarbo, +1.32,7, 23) Moa Hedman, Högbo, +2.32,1, 37) Hannah Forsman, do, +3.54,8, 49) Josefin Lindström, do, +7.05,4

H17–18, 10 km (k): 33) Kalle Georgsson, Högbo, +3.33,4

D19–20, 5 km (k): 1) Louise Lindström, Högbo GIF, 16.11,2, 2) Hanna Abrahamsson, Eksjö, +14,7, 3) Tilda Östberg, Mora, +18,0, 6) Ella Olsson, Högbo, +55,6, 14) Elsa Wallin, do, 1.26,4, 23) Moa Backlund, do, 2.31,9, 36) Maja Eriksson, +4.13,4

H19–20, 10 km (k): 8) Emil Danielsson, Högbo, +1.58,4, 26) Martin Elmvall, do, +3.52,6, 46) Anton Mäkinen, do, +6.06,6