Högljudd tränare dirigerade GIF till derbyseger – nya spelsättet lovar gott: "Förvånad att så mycket funkar redan"

TV: GIF slog SIF i prestigefulla träningsmatchen – se målet och höjdpunkter här

Om man ville få ett hum om status hos de bägge gästrikerivalerna just nu kunde man gott ta en titt på de båda tränarbänkarna under vänskapsderbyt på Gavlevallen.

Hos SIF lugnt, Pelle Olsson hördes bara vid nåt enstaka byte, han har trots en del skador en stor och bred trupp och jobbar metodiskt vidare med utveckling av den stomme som är kvar sedan förra året.

Hos GIF ett väldigt liv, Micke Bengtsson satt knappt ner en sekund och vrålade ut direktiv i 90 minuter, han inledde matchen med tre provspelare i startelvan.

– Fast jag är nog sån under matcherna jämt. Jag är lugn vid sidan av men hetare när spelet startat, säger GIF-tränaren som bara varit i klubben en och en halv vecka.

Han kom in sent, det saknas fortfarande en handfull spelare för att det ska kunna kallas fulltalig trupp – och nu ska det nya spelsystemet 3–4–3 spelas in så snabbt det bara går.

– Det är mycket att jobba med och vi kommer aldrig att bli riktigt klara heller för den delen. Det som gäller är att utvecklas och försöka göra saker rätt hela tiden.

Två av provspelarna som startade gjorde det i nyckelpositioner, som yttrar i den offensiva "trean" – Axel Näsholm från IFK Timrå och gamle bekantingen Tshutshu Tshakasua.

– Det är viktiga roller i det spel vi vill spela, helt klart. Och bägge gjorde det bra, säger Micke Bengtsson.

Så bra att du kan säga redan nu att någon av dem får kontrakt?

– Nja, vi ska utvärdera det här nu så får vi se. Förhoppningsvis blir nånting klart snart i alla fall. Och det kan komma någon som skriver på utan provspel också, en sån spelare jag redan vet var jag har.

Kravet för att få kontrakt är att man ska passa in i spelsystemet GIF kommer använda.

– Vissa passar för ett visst sätt att spela, vissa passar inte. Men de här två visar absolut i dag att dom kan spela på det sätt vi vill, säger Bengtsson.

Dina direktiv under matchen verkade oftast handla om vikten av att spelarna ligger rätt i positionerna.

– Ja, exakt så är det. Och ofta tycker jag vi gör det bra, även om vi började göra andra saker ibland – och då får vi problem med hur vi ska hantera vissa situationer.

– Men jag måste säga att jag är förvånad över att så mycket funkar redan nu.

Segermålet gjorde Sebastian Sandlund på frispark redan i den tolfte minuten.

– Jag tyckte att målvakten stod lite väl långt till vänster, så det vara bara att försöka få den över muren, sa lagkaptenen.

I GIF provspelade alltså också försvararen Nils Eriksson från Giffarna Sundsvall, som gjorde en halvlek, samt unge SAIK-anfallaren Adrian Runald som byttes in sista kvarten.

Tim Markström fick hålla nollan i sin GIF-debut och det mot sina gamla lagpolare.

– Det kändes riktigt bra, man kanske skulle fortsätta att ladda upp så här, sa Markström, som missade första träningsmatchen mot Sirius på grund av att han firade brorsan Jacobs 30-årsdag med en långweekend i New York.

En av de mer avancerade räddningarna fick han göra på pigge inhopparen Moonga Simbas skott när SIF slutspurtade för att försöka kvittera.

Pelle Olsson tog förlusten med ro.

– Vi har sex nya från start jämfört med senast, och vi har inte kommit så långt i matchmiljö. Vi testade en del varianter i vårt försvarsspel, det finns några lärdomar vi får dra av det.

Träningsmatch

GIF–SIF 1–0 (1–0)

Målet: 1–0 (12) Sebastian Sandlund.

Varning, SIF: Marcus Hägg.

Domare: Rambod Beigi.

Publik: 437.

Så startade GIF: Tim Markström – Amadou Kalabane, Axel Norén, Nils Eriksson – Nils Nilsson, Sebastian Sandlund, Adrian Bjelkendal Haaranen, Albin Lohikangas – Tshutshu Tshakasua, Jacob Hjelte, Axel Näsholm.

Så startade SIF: Tobias Johansson – Joe Massey, Olof Mård, Niclas Håkansson, Farhad Hosseini – Slava Koidan, Emil Engqvist, Rasmus Lindgren – Viktor Nordin – Leo Englund, Marcus Hägg.