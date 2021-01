Hon fick narkolepsi – tvekar inte på att vaccinera sig igen: "Måste se till det stora hela"

För tolv år sedan, våren 2009, gick Wilma Axman sista året på gymnasiet. Världen låg framför hennes fötter och hon hade, precis som alla andra studenter, högtflygande framtidsplaner som skulle uppfyllas.

Men plötsligt började det pratas om ett virus som spred sig från USA och Mexiko och vidare ut över världen.

Därefter tog det inte lång tid innan både myndigheter och medier började rapportera om den första nya globala pandemin sedan Hongkonginfluensan, som huvudsakligen härjade i Asien i slutet på sextiotalet och skördade omkring en miljon människoliv.

Den nya pandemin gavs namnet svininfluensan.

Alla pratade om den, överallt. Men redan fram emot höstkanten samma år var ett annat ord som var på var mans läpp – vaccinering.

Wilma Axman, och många andra med henne, tog då sitt samhälleliga ansvar och vaccinerade sig.

Men åtta månader senare hände något som fick hennes liv att ta en helt ny vändning.

– Det var helg och jag ville ta en tupplur. När jag vaknade insåg jag att jag sovit jättelänge, säger Wilma Axman och fortsätter:

– Jag gick upp och tänkte att jag borde ta mig något att äta, men kände direkt att jag var tvungen att lägga mig igen. Sen sov jag bort resten av helgen.

Efter den helgen märkte Wilma Axman att hon inte riktigt blev pigg igen. Oavsett hur mycket hon sov.

Benen gav vika i tid och otid, hon blev tvärtrött från ena sekunden till den andra, och satt hon för länge framför en dator eller någonting annat kunde hjärnan rätt vad det var bara slå av.

Hon började fundera över vad det var som kunde vara för fel och tog även kontakt med vården. Med tiden fick Wilma Axman svar – hon hade drabbats av narkolepsi.

– Det är klart man blev lite bitter. Jag hade precis kommit in på min drömskola utanför Stockholm där jag skulle plugga konst. Men jag kunde tyvärr inte fortsätta, säger hon.

Sedan dess har hon tampats med sjukdomen. Något ordentligt jobb, utbildning eller en vanlig vardag är fortfarande ingenting hon riktigt kan få till.

Men viljan att återgå till ett normalt liv finns fortfarande kvar.

Så plötsligt hände det igen.

För snart ett år sedan svepte ytterligare en ny pandemi in över världen. Såväl myndigheter som medier började då återigen prata om massvaccinering för att bli kvitt det nya viruset, som den här gången kort och gott kallas corona.

För en person som Wilma Axman kan man lätt tänka sig att en viss tveksamhet skulle kunna infinna sig mot att ännu en gång sätta nålen i armen.

Men så är det inte.

– Nej, jag har aldrig känt att det finns någon anledning till att inte vaccinera sig. Man måste se till det stora hela, inte bara till sig själv. Om jag inte vaccinerar mig kan jag ju smitta andra människor som kanske dör. Det skulle jag aldrig kunna ta, säger hon.

I Sverige vaccinerades omkring 5,3 miljoner personer mot svininfluensan.

Omkring 150-200 personer av dem fick narkolepsi till en följd av vaccinet, bedömer Läkemedelsverket.

Men i och med att det, enligt Läkemedelsverket, är svårt att fastställa om det verkligen var svininfluensavaccinet som utlöste sjukdomen eller om den uppkommit av andra orsaker, upplever många av de drabbade att de inte fått den hjälp eller statlig ersättning de önskat.

Den styvmoderliga behandlingen av många narkoleptiker har lett till att Wilma Axmans förtroende för svenska myndigheter är lite kantstött.

Trots detta tvekar hon inte över att återigen följa de rekommendationer som staten ger.

– Eftersom vi narkoleptiker finns tror jag staten lärt sig en läxa och är bättre förberedd nu. Och nu kanske staten tar hand om dem på ett bättre sätt än vad de gjort med oss, säger hon och fortsätter:

– Så jag kommer vaccinera mig igen. Man måste helt enkelt take one for the team (ta en för laget reds. anm.). Man kan inte riskera andras liv bara för att några få fick biverkningar sist.

Att det finns en stark lobbyrörelse som just nu arbetar stenhårt för att skapa misstro kring det nya vaccinet, och oförtrutet basunerar ut falsk information om covid-19, har inte undgått många.

Inte heller Wilma Axman.

Dessa lobbyister använder också mer än gärna narkoleptikerna som argument för att legitimera sina åsikter.

För narkoleptikern Wilma Axman känns det både sorgligt och beklagligt.

– Det kommer säkert dyka upp biverkningar den här gången också, för så är det alltid med läkemedel. Några få kanske drabbas, och det är förstås olyckligt. Men man måste försöka se till det stora hela, säger hon och fortsätter:

– Nu är det mycket viktigare än vad det var då att vaccinera sig, för det här viruset är mycket värre. Så jag hoppas några av dem som är emot vaccin ser det här och ändrar sin uppfattning. För de är bara egoister. Och det kan man inte vara i ett sånt här läge.