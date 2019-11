Höstens flipp, flopp och vad hände – här är läget i Brynäs efter en fjärdedel av SHL

Brynäs presenterade stjärnvärvning på stjärnvärvning under våren och sommaren. Försäsongen rullade på enligt plan och i premiären hade Brynäs 5–0 mot regerande mästarna Frölunda efter två perioder och allt var frid och fröjd.

Nu, 16 omgångar in, har vi redan hunnit banka på kristrumman fler än en gång. Fansen ropar på tränarens avgång (som vanligt) och det är med nöd och näppe man ligger på play-in-plats i tabellen.

Mängden dalar har varit fler än topparna och bottennappen har avlöst varandra.

Men är allt uselt? Är kraven för höga?

Kraven på Anton Rödin kan tyckas orimliga. Brynäs (ofrivillige?) kapten har inte riktigt fått målskyttet att lossna än, ändå leder han Brynäs interna poängliga på 13 poäng (2+11), fyra pinnar före radarpartnern Greg Scott. Och han blev ju uttagen i Johan Garpenlövs Tre Kronor-trupp, så SÅ dålig har han knappast varit.

Men gör man som Brynäs och går ut och slår sig för bröstet där man säger sig vilja vinna fyra SM-guld på tio år, ja då sätter man i sig i en knivig sits där fansen hoppas och tror på en ny storhetstid.

Visst, det är en långsiktig satsning, men just nu känns den lååångt borta.

Målet i år är väl kvartsfinal om jag inte missminner mig? Når man det tror jag att man ska vara glada, i alla fall i nuläget.

Nu har man visserligen tagit poäng i fyra av de fem senaste matcherna. Men det som bekymrar mig är att man inte kan föra matcher mot sämre motstånd. Det kan komma att bli avgörande när kampen om slutspelsplatserna börjar hårdna.

För att inte tala om oförmågan att plocka trepoängare. Fyra stycken på 16 försök.

Torsdag 12 mars spelar Brynäs sista grundserieomgången hemma mot Örebro (just nu serieledare!?). Förra året var det i sista omgången som just Örebro snuvade Brynäs på sista play-in-platsen vilket gjorde att klubben missade slutspel för första gången sen 2008.

Låt oss hoppas vi slipper det scenariot i år.

Till sist, låt oss titta på de 16 första SHL-omgångarna och plocka fram höstens:

...bästa Brynäsmatcher: Frölunda borta och Frölunda hemma. Ja, det verkar som att göteborgarna passar Brynäs utmärkt. 5–2 i premiären var en knall och 3–1 hemma var nödvändigt.

...sämsta Brynäsinsatser: Chockstarten mot Leksand där masarna ledde med 3–0 innan halva första perioden var spelad. Ungefär samma scenario utspelade sig i Berhn Arena när Örebro gick från 2–1 till 5–1 på 90 sekunder i den tredje perioden och det var god natt för Brynäs den kvällen. Vi petar in Luleå borta här också. 0–4 i baken och knappt en målchans på hela matchen.

...hemma bäst: Anton Rödin, Greg Scott, Linus Ölund, Adam Brodecki och Samuel Ersson. Alla har de återvänt till Brynäs efter olika äventyr på varsina håll. Lägg till att det sedan tidigare redan fanns såna som Niclas Andersén, Jocke Rohdin, Jocke Eriksson och Nicklas Danielsson som förra året var återvändare till klubben. Och som lök på laxen trollade Sundlöv hem Emil Molin en bit in på säsongen. Och det har hittills varit ett mycket lyckat drag.

...vad hände? Han hämtades in som en ersättare till Simon Bertilsson/Ryan Gunderson. Och Jonathan Sigalet inledde försäsongen lysande och man undrade hur Frölunda kunde släppa en sån guldklimp. Men en bit in på säsongen är han inte den ledande backen många hade hoppats på. Än.

...måltorka: Tre mål på fyra matcher. I början på oktober ringde varningsklockorna som värst. 1–6, 1–4, 0–4 och 1–4 blev facit innan man bröt den trista sviten mot nykomlingarna Oskarshamn och vann med 4–1. Men Brynäs har fortfarande gjort näst minst mål i SHL, 34. Bara just IKO är sämre med 32.

...assist: Greg Scott visade prov på finfint spelsinne när han såg Jaedon Descheneau på bortre stolpen mot Linköping. En riktig macka från en kanadensare till en annan. Descheneaus andra mål i matchen och då kändes det fortfarande lovande med den förstakedjan. Nu? Not so much.

...bortdömda mål: Alla. Nä, så klart inte alla. Men Brynäs har fått mängder med mål bortdömda pga spelare i målgården. Ett i premiären, ett mot Djurgården och bara nu senast mot Frölunda hemma var det två mål som ströks ur protokollet.

Så säger SHL: Regel 79 - Målområdet får ökad betydelse vid målskott. Om en målvakt störs av tillfällig kontakt inne i målområdet i samband med ett målskott ska målet underkännas. Utanför målområdet kan däremot mål endast underkännas om målvakten utsätts för en förseelse som renderar i utvisning.

...flipp: Daniel Mannberg – sjätte säsongen för Bodensonen i Brynäströjan. Något som överraskade honom själv när han insåg det. Säsongen 15/16 var hans hittills poängbästa med elva (7+4) på 42 matcher. Nu har han redan knåpat ihop sex poäng (5+1) på 16 matcher och har visat ett sprudlande självförtroende. Ett hedersomnämnande till Tomi Sallinen vill jag också få med. Så, då var det klart.

...flopp: Klart att det är enkelt att dela ut floppstämpeln till Jaedon Descheneau. Och faktum är att han bara gjort två poäng (2+0) på 13 matcher och har hiskeliga -11 i statistiken. Danny Kristo kickades snabbare än så. (Tio matcher, 0+4, -3).