Höstjazzen blandar nytt och gammalt: "Kan lova att vi inte kommer få höra några spännande arrangemang"

Först ut i jazzklubbens höstprogram är Söderhamnsbördiga pianisten Thomas Jutterström som 25 september framför Jan Johanssons musik. Jutterström inspirerades tidigt av jazzmusiker som Charlie Parker, Miles Davis och John Coltrane. Jutterström har också spelat bakom artister som Cornelis Vreeswijk, Beppe Wolgers och Tommy Körberg och själv ingått i jazzrockgruppen Splash.

Jazzklubben har också valt att samarbeta med Svenska kyrkan i Gävle och 6 oktober hålls en konsert en konsert där mötet mellan kyrkokör och bluesband blir centralt.

Ida Bang & The Blue Tears från Stockholm har representerat Sverige i European Blues Challenge då tävlingen hölls i Italien. Bandet består av Ida Bang (sång), John Bernström (gitarr), Leo Henriksson (gitarr), Patrik Engström (bas) och Leo Sund (trummor). Bandet hämtar inspiration från artister som Bonnie Raitt, Hozier och Alabama Shakes och spelar en modern blandning av soul, rock och rhythm&blues. I februari släppte de sitt nya album "Good To Me". 23 oktober är datumet för deras spelning på jazzklubben.

6 november ser vi hammondorganisten Pierre Swärd på scen. Ihop med Sharon Dyall (sång) Janne Ottesen (gitarr) och Jocke Ekberg (trummor) firas Swärds 50 år som organist. Här blandas jazz, soul, blues och funk, och karaktären är allt i från ruffigt svängig till mer stillsam och känslig i balladerna. Sharon Dyall är verksam inom olika genrer som soul, blues, jazz och musikal. 2017 öppnade hon den internationella jazzfestivalen Jazz Baltica som hölls i Tyskland. Nyligen medverkade hon även i Berwaldhallens Ella Fitzgerald-hyllning tillsammans med Sveriges Radios Symfoniorkester.

Storbandsälskarna får sitt lystmäte när Johan Stengård Big Band intar jazzklubbens scen. Här är husgudarna Count Basie och Frank Sinatra, och arrangören "kan lova att vi inte kommer att få höra några spännande kluriga arrangemang och udda taktarter. Nej allt kommer att vara välbekant och spelas enligt originalarrangemangen." 10 november är datumet för detta.

27 november avrundas höstjazzen med alltid lika välklädda Stockholm Swing All Stars, bestående av Karl Olandersson (trumpet, sång), Fredrik Lindborg – tenorsaxofon, klarinett, barytonsaxofon), Klas Lindquist (altsaxofon, klarinett). Dicken Hedrenius (trombon), Daniel Tilling (piano), Göran Lind (bas) och Mattias Puttonen (trumpet).