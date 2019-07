Hov1 dansar vidare till Furuviksparken

Idag presenterade Furuviksparken sommarens sista konsert. Avslutar gör Hov1, gruppen som slog igenom sommaren 2016 med debutsingeln ”Hur kan du säga saker” och som den 17 maj släppte sitt tredje album ”Vindar På Mars”.

Gruppen bestående av: Axel Liljefors Jansson, Dante Lindhe, Ludwig Kronstrand och Noel Flike rundar av sommaren på Furuviksparken en 31 augusti kl. 20.00.

FURUVIKS STORA SCEN 2019

Följande konserter är hittills bokade till Furuviks Stora Scen:

Whitesnake – 10 juli kl. 20.00

Molly Sandén och Peg Parnevik – 12 juli kl. 20.00

Norlie & KKV – 13 juli kl. 20.00

Ulf Lundell – 19 juli kl. 20.00

Miriam Bryant – 20 juli kl. 20.00

Sarah Dawn Finer – 26 juli kl. 20.00

Samir & Viktor – 27 juli kl. 20.00

Jill Johnson – 2 augusti kl. 20.00

Markoolio – 3 augusti kl. 20.00

Movits! – 9 augusti kl. 20.00

Bob Hund – 10 augusti kl. 20.00

Miss Li – 17 augusti kl. 20.00

Millencolin och No Fun at All – 24 augusti kl. 20.00

Hov1 – 31 augusti kl. 20.00