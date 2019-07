Hur gick det för de lokala hoppen? - Här är alla gästriketävlandes resultat från O-ringen

► Grym avslutning gav totalseger – här är listan på de hetaste gästrikarna

D21 Elit, 62 deltagare:

1) Tove Alexandersson, Stora Tuna OK (SWE), 4:11:52, 2) Sara Hagström, IFK Göteborg Orientering (SWE), +33:01, 3) Johanna Öberg, OK Linné (SWE), +35:16.

H21 Elit, 61 deltagare:

1) Ruslan Glebov, OK Ravinen (SWE), 4:29:25, 2) Emil Svensk, Stora Tuna OK (SWE), +1:56, 3) Albin Ridefelt, OK Linné (SWE), +3:37 50) Erik Boman, Gävle OK (SWE), +1:13:59.

D20 Elit, 78 deltagare:

1) Isa Envall, IK Hakarpspojkarna (SWE), 3:49:48, 2) Anine Lome, Hamar OK (NOR), +2:31, 3) Victoria Bjørnstad, IFK Göteborg Orientering (SWE), +5:11 37) Emma Blixt, OK Hammaren (SWE), +1:11:26..

H20 Elit, 101 deltagare:

1) Axel Granqvist, OK Ravinen (SWE), 3:58:15, 2) August Mollén, OK Denseln (SWE), +2:50, 3) Aston Key, Spurposting Australia (AUS), +4:04.

D18 Elit, , 103 deltagare:

1) Hanna Lundberg, OK Renen (SWE), 3:15:52, 2) Alva Sonesson, Falköpings AIK OK (SWE), +10:30, 3) Jenny Baklid, Konnerud IL (NOR), +11:14.

H18 Elit, 108 deltagare:

1) Viktor Svensk, Stora Tuna OK (SWE), 2:54:48, 2) Axel Elmblad, Bredaryds SOK (SWE), +4:46, 3) Søren Thrane Ødum, IFK Göteborg Orientering (SWE), +13:30. 42) Jakob Sjöberg, Gävle OK (SWE), +53:00, 92) Felix Silver, do, +2:46:21.

H21 Lång, 111 deltagare:

94) Joakim Ståhl, Järbo OK (SWE), +3:56:06.

D21, 131 deltagare:

38) Emma Bengtsson, Årsunda IF +1:15:31, 52) Ann-Sofi Karlsson, Gävle OK (SWE), +1:27:06, 70) Pernilla Eriksson, do, +1:44:19.

H21-2, 112 deltagare:

48) Joel Börjesson-Eriksson, Storviks IF (SWE), +1:22:54, 64) Mårten Olsson, Gävle OK (SWE), +1:48:42, 65) Erik Hanson, do, +1:53:47.

D21 Kort-2, 126 deltagare:

25) Kristin Boman, Gävle OK (SWE), +55:08, 36) Joline Ingelsson, OK Hammaren (SWE), +1:07:19, 47) Maja Ingelsson, do, +1:21:42, 50) Helen Walfridsson, Gävle OK (SWE), +1:23:19, 86) Frida Ingelsson, Ockelbo OK (SWE), +2:02:09, 101) Linda Eriksson, Gävle OK (SWE), +2:36:35.

H21 Kort-1, 152 deltagare:

38) Fredrik Ahnlén, OK Hammaren (SWE), +1:05:04, 55) Adam Hodin, Årsunda IF (SWE), +1:39:50, 56) Kalle Johansson, OK Hammaren (SWE), +1:39:51, 82) Anton Mäkinen, do, +2:20:59, 89) Erik Stridh, Österfärnebo IF (SWE), +2:46:44, 95) Viktor Stridh, do, +2:55:38, 96) Emil Danielsson, OK Hammaren (SWE), +2:56:15, 112) Samuel Johansson, do, +3:55:12.

D20, 81 deltagare:

38) Ellen Skoog, OK Hammaren (SWE), +1:37:44, 40) Tove Flodman, do, +1:39:23, Ida Palmberg, do, Felstämplat.

D17-20 Kort, 50 deltagare:

34) Vanja Johansson, OK Hammaren (SWE), +2:49:10.

H17-20 Kort, 49 deltagare:

9) Linus Täck, OK Hammaren (SWE), +52:37, Elias Näslund, do, Felstämplat.

D18, 140 deltagare:

36) Moa Karlsson, OK Hammaren (SWE), +55:32, Linnéa Persson, Valbo AIF (SWE), Felstämplat, Cornelia Ivarsson, OK Hammaren (SWE), Felstämplat.

H18, 186 deltagare:

157) Daniel Ståhl, Ok Hammaren (SWE), + 2:56:21

D16, 183 deltagare:

49) Julia Näslund, OK Hammaren (SWE), +54:16, 164) Mathilda Karlsson, Valbo AIF (SWE), +4:01:33.

H16, 164 deltagare:

141) Rasmus Söderberg, Gävle OK (SWE), +2:48:00, Eric Hallner, Ockelbo OK (SWE), Felstämplat, Albin Björk, OK Hammaren (SWE), Felstämplat.

H16 Kort, 46 deltagare:

Axel Mäkinen, OK Hammaren (SWE) + 29.01

D15, 180 deltagare:

12) Sara Åbom, Gävle OK (SWE), +25:06, 19) Ebba Ottosson, do, +30:45, 83) Elise Edler, OK Hammaren (SWE), +1:10:52.

H15, 191 deltagare:

36) Elias Danielsson, OK Hammaren (SWE), +40:39, 112) Fabian Sund, OK Hammaren, +1:38:10, 114) Edvin Mäkinen, OK Hammaren, +1:38:27, 157) Loke Holmgren, OK Hammaren, +2:53:55, 174) Oskar Eurenius, OK Hammaren, +5:14:04.

H14, 196 deltagare:

65) Axel Hejdenberg, Gävle OK (SWE), +58:29, 68) Lucas Söderberg, do, +1:01:20, 77) Alfred Jeppsson, OK Hammaren (SWE), +1:03:53, 119) Vigor Kjellman, Storviks IF (SWE), +1:34:29, 128) Hampus Karlsson, OK Hammaren (SWE), +1:41:41.

D14 Kort, 50 deltagare:

7) Elma Wikström, OK Hammaren (SWE), +26:35.

H14 Kort, 46 deltagare:

1) Per Hähnel, OL-Team Wehrsdorf (GER), 2:12:11, 2) Alfred Sjödin, OK Tisaren (SWE), +5:24, 3) Malte Hellgren, IF Thor (SWE), +10:40, 14) Oskar Björk, OK Hammaren (SWE), +42:36, 27) Leo Wikström, do, +1:23:52, Isak Björk, do, Felstämplat.

D13, 171 deltagare:

99) Linnéa Westlin, Valbo AIF (SWE), +1:35:07, 129) Signe Wiksten, Gävle OK (SWE), +2:22:13.

H13, 183 deltagare:

31) Max Alfredsson, Gävle OK (SWE), +32:15, 44) Melker Sund, OK Hammaren (SWE), +45:48, 82) Gustav Ljunggren, do, +1:18:19.

D12, 173 deltagare:

59) Svea Forsslund, Gävle OK (SWE), +52:16, 80) Selma Partanen, OK Hammaren (SWE), +1:06:14, 119) Stina B Lindholm, do, +1:38:22.

H12, 157 deltagare:

Morgan Alfredsson, Gävle OK (SWE), Felstämplat.

D12 Kort, 32 deltagare:

6) Amanda Stropp, Gävle OK (SWE), +35:11.

D11, 159 deltagare:

33) Alicia Ivarsson, OK Hammaren (SWE), +54:16, 58) Siri Hejdenberg, Gävle OK (SWE), +1:19:56, 60) Vera Jeppsson, OK Hammaren (SWE), +1:20:56, 102) Tilde Vikblom, do, +2:06:00.

H11, 152 deltagare:

30) Arvid Kjellman, Storviks IF (SWE), +55:48, 56) Gustav Mattsson, Valbo AIF (SWE), +1:13:21.

D10, 175 deltagare:

61) Iris Wikström, OK Hammaren (SWE), +45:48, 72) Josefin Stropp, Gävle OK (SWE), +55:20, 75) Kajsa Lundgren, OK Hammaren (SWE), +56:34, 82) Alma Westlin, Valbo AIF (SWE), +1:03:03, 107) Ellie Söderberg, Gävle OK (SWE), +1:24:08.

H10, 225 deltagare:

12) Ludvig Ljunggren, OK Hammaren (SWE), +10:08, 151) Love Forsslund, Gävle OK (SWE), +1:41:02, Melker Kjellman, Storviks IF (SWE), Felstämplat.

H35, 72 deltagare:

26) Jonatan Söderberg, Gävle OK (SWE), +1:27:20.

D35 Kort, 91 deltagare:

36) Helena Stropp, Gävle OK (SWE), +1:10:22, 67) Stina Backlund, Ockelbo OK (SWE), +2:21:52.

H35 Kort, 141 deltagare:

58) Staffan Walfridsson, Gävle OK (SWE), +1:33:47, 59) Henrik Mattsson, Valbo AIF (SWE), +1:34:12.

D40, 80 deltagare:

33) Jenny Johansson, Valbo AIF (SWE), +52:47.

H40, 118 deltagare:

20) Richard Hejdenberg, Gävle OK (SWE), +40:22.

H40 Kort-2, 106 deltagare:

60) Mattias Eklund, Ockelbo OK (SWE), +1:46:44, 84) Daniel Edler, OK Hammaren (SWE), +2:39:58.

D45, 138 deltagare:

45) Åsa Sund, OK Hammaren (SWE), +1:02:54.

H45-2, 124 deltagare:

4) Björn Ljunggren, OK Hammaren (SWE), +16:04, 109) Tobias Stenälv, Valbo AIF (SWE), +4:21:36.

D45 Kort-1, 116 deltagare:

22) Helena Backlund, Gävle OK (SWE), +47:41, 37) Karin Johansson, OK Hammaren (SWE), +1:10:37, 44) Louise Jeppsson Wulff, do, +1:21:29, 47) Eva-Lena Mäkinen, do, +1:22:53, 51) Åsa Skoog, do, +1:25:53, 92) Maria Westlin, Valbo AIF (SWE), +3:25:29, Ulrika Silver, Gävle OK (SWE), Felstämplat, Petronella Ivarsson, OK Hammaren (SWE), Felstämplat, Ann-Sofie Täck, do, Felstämplat.

H45 Kort-2, 143 deltagare:

12) Fredrik Mäkinen, OK Hammaren (SWE), +26:31, 20) Mikael Palmberg, do, +37:15, 28) Ulf Karlsson, Storviks IF (SWE), +43:43, 38) Mathias Danielsson, OK Hammaren (SWE), +58:56, 41) Jonas Ivarsson, do, +59:46, 69) Torbjörn Vikblom, do, +1:31:30, 76) Martin Forsslund, Gävle OK (SWE), +1:39:53, 91) Henrik Björk, OK Hammaren (SWE), +1:57:47, 109) Daniel Sund, do, +2:21:00.

D50, 137 deltagare:

56) Monica Boman, Gävle OK (SWE), +1:09:41, 62) Laila Ingelsson, OK Hammaren (SWE), +1:21:32, 76) Anette Sjöberg, Gävle OK (SWE), +1:30:59.

H50-2, 117 deltagare:

28) Dan Norin, Gävle OK (SWE), +42:22, 36) Lars Karlsson, Valbo AIF (SWE), +52:27, 57) Fredrik Wiksten, Gävle OK (SWE), +1:21:10, 66) Anders L Olsson, do, +1:37:16, 73) Johan Andersson, Valbo AIF (SWE), +1:51:20, 97) Anders Bygren, Gävle OK (SWE), +3:03:18.

D50 Kort, 141 deltagare:

57) Christina Lilje, Gävle OK (SWE), +1:25:00, 94) Camilla Näslund, OK Hammaren (SWE), +2:04:06.

H50 Kort-2, 120 deltagare:

30) Thomas Ivarsson, OK Hammaren (SWE), +42:19, 53) Håkan Persson, Valbo AIF (SWE), +1:03:52, 62) Anders Johansson, OK Hammaren (SWE), +1:11:51, 82) Jonas Näslund, do, +1:43:52.

D55, 84 deltagare:

4) Elisabet Enmark, Gävle OK (SWE), +33:37, Ingela Eriksson, do, Felstämplat.

H55, 157 deltagare:

2) Lasse Jansson, Gävle OK (SWE), +13:25, 3) Joacim Ingelsson, OK Hammaren (SWE), +16:18, 7) Harry Hietanen, Gävle OK (SWE), +33:25, 25) Mikael Ingelsson, Ockelbo OK (SWE), +57:09, 26) Bo Börjesson, Storviks IF (SWE), +57:31, 90) Jan Andersson, Gävle OK (SWE), +2:14:05, 115) Lennarth Karlsson, Valbo AIF (SWE), +2:58:59.

H55 Kort, 168 deltagare:

57) Anders Lindholm, OK Hammaren (SWE), +45:50.

D60, 71 deltagare:

11) Mona Åkerman, Valbo AIF (SWE), +41:15.

H60 Kort, 98 deltagare:

13) Hans-Olof Fröjd, Oslättforspojkarnas IK (SWE), +39:38, 47) Tomas Falk, Valbo AIF (SWE), +1:21:06, 49) Christer Segerqvist, Gävle OK (SWE), +1:25:48, 61) Göran Hedman, Valbo AIF (SWE), +1:43:42, 63) Sven-Arne Stridh, Österfärnebo IF (SWE), +1:44:44, Jörgen Helmersson, Ockelbo OK (SWE), Felstämplat.

D65, 30 deltagare:

22) Annika Gillgren, Gävle OK (SWE), +2:16:08, 25) Helena Hemström, do, +2:45:33.

H65 Kort, 110 deltagare:

11) Sune Åkesson, Ockelbo OK (SWE), +27:26, 13) Mats Hemström, Gävle OK (SWE), +32:02, 43) Anders Ek, do, +1:00:12, Sven-Ake Windahl, do, Felstämplat, Rolf Kulla, Valbo AIF (SWE), Felstämplat.

H70, 88 deltagare:

3) Hans Aurell, Gävle OK (SWE), +18:03, 46) Karl-Ivar Jönsson, Årsunda IF (SWE), +1:48:46, Bengt Björk, do, Felstämplat.

H70 Kort, 102 deltagare:

11) Gunnar Ericsson, Gävle OK (SWE), +20:47, 38) Stig Oveland, Valbo AIF (SWE), +1:00:17, 71) Sven-Erik Kempe, OK Hammaren (SWE), +2:03:27, Hans-Erik Eriksson, Gävle OK (SWE), Felstämplat.

H75 Kort, 64 deltagare:

8) Nilsson Göran, Valbo AIF (SWE), +42:50, 18) Sören Andersson, Järbo OK (SWE), +1:11:59, 48) Roland Forsblom, Kungsgårdens SK (SWE), +2:46:30, 51) Ale Thorsling, do, +2:57:07.

H35 Motion, 29 deltagare:

12) Carl Smiding, Gävle OK (SWE), +2:19:55.

D40 Motion, 97 deltagare:

3) Maria Wikström, OK Hammaren (SWE), +18:58.

D45 Motion, 106 deltagare:

7) Helena Liljeström, Gävle OK (SWE), +40:32, 41) Lena Åbom, do, +1:43:24, 79) Marjaana Daniels, Hofors OK (SWE), +3:48:47.

D50 Motion, 75 deltagare:

12) Marita Karlsson, Storviks IF (SWE), +36:39, 69) Johanna Alfredsson, Gävle OK (SWE), +3:45:06.

H50 Motion, 56 deltagare:

5) Mikael Lilje, Gävle OK (SWE), +1:00:28, 26) Lars-Erik Liljeström, do, +2:13:59, 29) Mikael Silver, do, +2:33:32, 33) Niklas Blixt, Järbo OK (SWE), +3:11:25.

D55 Motion, 46 deltagare:

28) Rose Nyberg, Gävle OK (SWE), +3:05:09.

H55 Motion, 45 deltagare:

26) Anders Karlsson, Årsunda IF (SWE), +2:20:24.

D60 Motion, 39 deltagare:

20) Inger Björk, Årsunda IF (SWE), +2:35:39, 24) Karin Öhlund, Ockelbo OK (SWE), +2:57:14.

D65 Motion, 34 deltagare:

Carina Rask Jönsson, Årsunda IF (SWE), Felstämplat.

U1, 230 deltagare:

171) Simon Björk, OK Hammaren (SWE), +1:30:38.

U2, 223 deltagare:

140) Meja Vikblom, OK Hammaren (SWE), +1:57:09.

Inskolning, 140 deltagande: Kalle B Lindholm, OK Hammaren (SWE), Godkänd.

Medelsvår 3,3, 125 deltagare:

17) Ebba Lindholm, OK Hammaren (SWE), +58:52, 106) Marta Källstrand, do, +5:20:41, 107) Ida Johansson, do, +5:21:13, Joel Norin, Gävle OK (SWE), Felstämplat.

Medelsvår 2,5, 33 deltagare:

14) Annelie Johansson, Ockelbo OK (SWE), +1:54:38.

Lätt 5,0, 69 deltagare:

24) Evelina Östblom, OK Hammaren (SWE), +2:04:17.

Lätt 3,5, 84 deltagare:

9) Selma Ivarsson, OK Hammaren (SWE), +33:53, 52) Göran Andersson, do, +3:09:46.

3-dagars-Medelsvår 3,3, 98 deltagare:

41) Bertil Mäkinen, OK Hammaren (SWE), +1:06:33, 48) Gunilla Mäkinen, do, +1:20:21.

3-dagars-Lätt 2,5, 40 deltagare:

1) Edvin Skantze, Sundbybergs IK (SWE), 1:13:59, 2) Ebba Stenhag, Nässjö OK (SWE), +0:28, 3) Arvid Stark, Västerviks OK (SWE), +5:34.

MTBO H21, 15 deltagare:

1) Patrik Svedberg, Gävle OK (SWE), 6:35:34,

MTBO H17-20, 6 deltagare:

2) Rasmus Täck, OK Hammaren (SWE), +14:30, 3

MTBO H40, 29 deltagare:

20) Stellan Täck, OK Hammaren (SWE), +2:12:36.

MTBO H50, 42 deltagare:

9) Jonas Holmgren, OK Hammaren (SWE), +33:40.

MTBO H70, 9 deltagare:

4) Karl Olof Borg, Ockelbo OK (SWE), +5:15.