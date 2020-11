HV71-spelare har drabbats av covid-19 – ställer in all verksamhet

Flera elitklubbar har de senaste veckorna drabbats av covid-19, och för några har det inneburit flera inställda matcher.

För Brynäs del har det betytt tre inställda matcher strax före landslagsuppehållet, och på söndagen kommer besked om att HV71 drabbats av covid-19, det lag som Brynäs väntas möta på tisdag.

På söndagen meddelar HV71 via sin hemsida att även de nu har drabbats. Klubben bekräftar för Sportbladet att en spelare testat positivt och att ytterligare spelare har symptom.

Laget stänger därför ned all sin verksamhet tills vidare, meddelar de via hemsidan på söndagen, och tisdagens match är nu i fara.

– Vi kommer att testa de som utvecklat symptom, men kommer inte att ha ett hundraprocentigt svar förens på tisdag. Tillsvidare ställs all verksamhet i herrlaget in och vi vet i nuläget inte när vi kommer att ha återsamling igen och får återkomma när vi har mer information. Beslut om tisdagens match tas under måndagen, säger Andreas Frostemark, sjukgymnast i HV71 till klubbens hemsida.