Hyresflykt från Gavlehov: ”Ger dig 6 månader sen kommer du vilja flytta, sa grannen”

Tidningen har tidigare rapporterat om hyresgäster som känt sig lurade när det bland annat standarden och om problem med sophanteringen i området. Nu beskriver flera vittnesmål en stor omsättning av hyresbostäder i hus 6 och hus 8 på Gavlehovsvägen som förvaltas av Fastighets AB Balder. Även en hel del privat annonsering på sociala medier under hela våren om överlåtelser av lägenhetskontrakt i olika bostadsgrupper för lägenheter i Gävle stärker denna bild.

Joel Daniels är snart en före detta hyresgäst som flyttade från Torsåker till Gävle för att komma närmare sitt jobb. Han tyckte lägenheten såg fin ut och ville slippa cirka tre timmars dagligt pendlande.

Första december 2019 flyttade han in i hus 6 på Gavlehov och mötte då en av sina nya grannar i hissen.

– Hon sa ”Jag ger dig sex månader sen kommer du vilja flytta härifrån”. Klart jag funderade varför hon sa så. Då började det ringa lite varningsklockor och började undra om det var en bra idé att flytta till Gävle, säger Joel Daniels.

Tröttsamt med ständiga småfel

– Jag vill inte säga fuskbygge, men det var flera saker som inte fungerade. Dörrlister satt lösa, problem med spolningen på toaletten och sen har det hela tiden dykt upp nya smågrejer som måste åtgärdas, säger han.

Enligt Joel Daniels har Balder som hyresvärd haft ett trevlig bemötande och skött alla åtgärder på ett snabbt och bra sätt.

– Men det blev tröttsamt när det hela tiden dyker upp nya småfel och hyran var ganska hög på min etta. Men jag flyttade inte bara på grund av detta. Huvudskälet är att jag ska börja studera till hösten. Med CSN-lån vill jag kunna säkerställa att jag klarar av hyran och Hofors ligger strategiskt bra utifrån studierna, berättar han.

Joel Daniels etta på Gavlehov var 28 kvm och hyran var drygt 5 400 kronor i månaden. I Hofors bor han nästan dubbelt så stort för hälften av pengarna.

Ovanligt höga hyror

Ettan på Gavlehov hade alltså ett kvadratmeterpris per år på omkring 2 314 kronor per år. För att jämföra så är genomsnittshyrorna i hela Gavlegårdarnas bestånd, utifrån siffror från 2019, cirka 1 050 kronor per kvm och år. Då är mer än hälften av beståndet miljonprogramslägenheter med relativt låga hyror. När de gäller nyproduktion är bostäderna på Almvägen i Gävle de dyraste som bolaget hittills byggt. Där ligger snitthyran på 1 750 kronor per kvm och år.

I det kommunala bostadsbolagets senaste projekt – Villastan, Gävle Strand, Sörby Backe och Sätra Centrum ligger hyrorna på mellan 1 350 –1 450 kronor per kvm och år, med hjälp av ett statliga investeringsstöd.

Enligt en representant från Hyresgästföreningen så är det i dag en mycket lite skillnad mellan de privata aktörernas och allmännyttans hyresnivåer.

Uthyrning utan visning

Josefine Rosén Rudberg som är 21 år, flyttade 1 februari 2019 in i hus 6, tillsammans med sin sambo. De ville inte bo i området när de började söka bostad. Men tänkte om när de kunde få lägenhet inom en vecka.

– Vi hade ju hört lite om att det fanns problem med husen. Men de är fina och vi tänkte att vi kan bo här ett tag, säger hon.

Hennes sambo och hon själv skrev på hyresavtal utan att få se lägenheten innan. Så går det till för mesta, vilket många sökande hyresgäster reagerar på, berättar hon.

– En planritning säger ju inte så mycket, man vill ju gärna känna hur bostaden upplevs.

Nu ska Josefine Rosén Rudberg och hennes sambo flytta till Brynäs. Hyran är nästan samma men de får liksom Joel Daniels nästan dubbelt så stort.

Josefine Rosén Rudberg är en av de som annonserat gällande sitt förstahandskontrakt på sociala medier under våren. och lämnar Gavlehov sista juli.

Hon har suttit med i boendekommittén inom husens hyresgästförening som representant för de boende och har haft en bra insyn i hur de boende känner och vad som händer.

– På många sätt har vi trivts bra, men visst har det varit en del problem. Balder försöker verkligen. Vissa saker ha de löst bra men andra för långsamt eller med nödlösningar. En av hissarna var i ett hus trasig från november förra året till i mars. Men Balder är annars överlag bra att ha att göra med, säger Josefine Rosén Rudberg.

"Stort omlopp av folk"

Josefine Rosén Rudberg kan bekräfta att in- och utflödet av nya hyresgäster är ganska stort.

– I hyresgästernas egna Facebookgrupp har det varit ungefär mellan två till fem, kanske sex nya boende varje månad. Min upplevelse är att det är ett stort omlopp av folk. Under helgerna vid varje månadsskifte är det lite kö vid hissarna för olika flyttlass, säger hon.

Balder menar att när beståndet av små lägenheter ligger på omkring 60 – 70 procent med många yngre hyresgäster så är det ofta lite högre omsättning av hyresgäster.

– Det är ganska likt omsättningen i vårt övriga bestånd med lika stor andel mindre lägenheter, säger Sandra Nilsson som är kommunikationschef på Balder.

Hon medger att det initialt var lite fler fel i husen på Gavlehov än vad de normalt får in i nyproducerade hus, men att det nu planat ut. Balder köpte och tog över husen under våren 2018 av bolaget Rosewood som ingår i Palisander Group.

– Men nu ser vi ett normalt inflöde av felanmälningar. De fel som har varit av större karaktär från start är utredda och åtgärdade. Nu är det endast felanmälningar som åtgärdas löpande. Vi upplever att vi har en bra dialog med hyresgästerna och vi har alltid stort fokus på att försöka hantera ärenden på ett bra sätt, säger hon.

Fakta – hyresnivåer i Sverige

År 2019 är den genomsnittliga månadshyran för en trerumslägenhet 7 147 kronor. En tvårumslägenhet har en hyra på i genomsnitt 5 761 kronor. En lägenhet på ett rum kostar 4 140 kronor per månad, medan lägenheter med fyra eller fler rum har en genomsnittlig månadshyra på 9 081 kronor.

Källa: Hyresrättsföreningen

