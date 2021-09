I "Jack" fortsätter Robinson tränga djupt in i Amerikas andliga inre

Marilynne Robinson nämns allt oftare i Nobelprissammanhang, men det ligger henne nog i fatet att så många amerikaner tilldelats priset på senare år. Hennes författarskap är trots allt väldigt amerikanskt, men har också den där partikulära universalismen som gör att hon åtminstone knyter den egna erfarenheten och historien till de europeiska rötterna.

Robinson debuterade storartat med romanen "Housekeeping" 1980 som både vann kritikernas och läsarnas hjärtan och som ännu nämns som något av det bästa som skrivits. Hon skrev inspirerad av transcendentalisten Ralph Waldo Emerson en poetiskt gripande historia om tre generationer kvinnor i 1950-talets Idaho. I synnerhet skildrar Robinson kvinnans hårda arbete i hemmet, städandet, barnpassningen och matlagningen, men också om den känslomässiga och andliga vården av familjen.

Bill Forsyth filmatiserade "Housekeeping" 1987 till recensenternas förtjusning, men publiken hittade inte till biograferna och filmen har tyvärr fallit i glömska. Det gjorde också Robinson, trots hennes strålande debut skulle det ta henne nästan en kvarts sekel att återvända till romankonsten. Hon skrev kritisk facklitteratur om kärnkraft och miljöförstörelse och den fantastiska essäsamlingen "The Death of Adam" (1998) om den kristna kulturens och humanismens förtvinande i USA och västvärlden.

Men så 2004 påbörjade hon sitt stora litterära projekt med romanen "Gilead" som inleder sviten om den lilla staden med samma namn ("Gilead" är ett skogbeklätt område i Första Mosebok, men namnet betyder också "Vittnesbördens röst") i Iowa som blir hennes utgångspunkt för att förstå Amerikas andliga liv och historia.

Den första boken är skriven ur kongregationalistpastorn John Ames perspektiv och handlar om hur han ser tillbaka på sina företrädare, sin fars och farfars liv och verk i församlingen och staden. Det är en berättelse om både våldsamt slaverimotstånd (Gilead visar sig vara en station längs "Underjordiska järnvägen" som förde flyende slavar från södern till friheten i norr) och radikal pacifism, om att bära stadens invånare genom det brutala inbördeskriget och kampen för att bevara tron och relationen med Gud.

Romanen skildrar också Johns inre andliga stridigheter. Varför har just han drabbats av så mycket ensamhet i sitt liv? Varför kan han aldrig vara tillfreds och njuta av den vackra värld Herren låter honom leva i? Varför är han aldrig stark nog att bära sin församling när livet prövar den så hårt? Varför har han så svårt att förlåta dem han förväntas älska? Han slits mellan 1500-talsreformatorn Jean Calvins djupa teologiska insikter och den tyske 1800-talsfilosofen Ludwig Feuerbachs lockande skarpa ateism. Kanske är Gud trots allt bara en abstraktion han tillskriver mänskliga egenskaper?

Johns bästa vän är den presbyterianske pastorn Boughton, men dennes odåga till son ställer till det i staden. Jack är en tjuv, lögnare och suput som gör sig själv och alla andra oroliga och olyckliga. Han slits också itu av att han på grund av segregationslagarna inte får leva tillsammans med sin hustru, afroamerikanskan Della.

I de följande romanerna "Hemma" (2008) och "Lila" (2014) fortsätter Robinson att berätta om människorna i Gilead och nu har alltså hennes senaste del i sviten, "Jack" (2020) översatts till svenska. Som titeln antyder får vi nu närmare bekanta oss med olycksfågeln Jack och Robinson berättar den gripande och tragiska historien om den omöjliga kärleken mellan honom och Della.

Olycksbådande träffas de en kväll på en kyrkogård och Jack kallar sig allvarligt för "Mörkrets furste", men det kan inte Della ta seriöst, även om den märklige och efterhängsne Jack skrämmer henne ibland.

Sådan är hans självförståelse, som den gode pastorns son är han ett moraliskt och andligt misslyckande, men en osedvanligt bildad skurk. I enlighet med kalvinismens doktriner uppfattar han sig vara förutbestämd till fördömelse, han är redan från början så djupt skadad av Adam och Evas arvsynd att han omöjligt kan göra rätt för sig.

Att Gud för honom mot den vackra och begåvade Della är för honom ett etiskt dilemma av enorma proportioner. Han vet att hans kärlek bara kommer att göra henne illa, i synnerhet i ett samhälle vars rasism aldrig skulle acceptera deras äktenskap.

Lärarinnan Della är däremot metodist, dotter till en framträdande predikant, och hon är övertygad om den fria viljans absoluta frihet och att Gud hjälper varje människa som verkligen vill att leva ett gott och kristet liv. När hon väl faller för Jack är hennes kärlek given, men hon får kämpa med att förstå varför hennes så kristna familj inte kan acceptera att hon älskar en vit man, i synnerhet inte en sådan som Jack.

Med sina olika andliga bakgrunder för Della och Jack långa teologiska och existentiella samtal. Den anglosaxiska litteraturen blir en given och gemensam utgångspunkt. Jack har av sin far lärt sig att älska den engelske puritanen John Miltons stora diktepos "Det förlorade paradiset" (1667) som fantasifullt broderar ut historien om människans andliga fall. Han introducerar också Della för den amerikanske poeten William Carlos Williams enorma diktverk "Paterson" (1946–1958) som inte olikt Robinsons serie om Gilead skildrar den lilla staden Paterson i New Jersey, dess historia och utveckling (Robinson har uppenbart influeras av Williams sätt att sammanfläta USA:s sociala och andliga utveckling i sin rika lyrik). Djupt influerad av Nobelpristagaren T. S. Elliots berömda dikt "Det öde landet" (1922) och fascisten (som just därför orättvis nog inte tilldelades Nobelpriset) Ezra Pounds 800 sidor långa ofullbordade poem "Cantos" (1917–1969), som båda utforskar vårt inträdde i moderniteten.

Della tycker däremot att Jack ska fördjupa sig i William Shakespeares dramer och i den olycklige Hamlet finner han också en like. Den danske prinsens utplånande ensamhet och andliga isolering är lika djup som Jacks egen. Religiöst sett befinner sig "Hamlet" (1601) i limbo mellan katolicismen och den engelska reformationen, precis som i italienska och spanska hämndtragedier plågas Hamlet av kvalet mellan att själ hämnas sin fars död eller att lämna det åt Gud. Samtidigt tvivlar han på Guds och det godas existens och överväger om det är han själv som skapar tillvarons värden beroende på vad han väljer, "att vara eller icke vara", att handla och leva på riktigt eller välja döden i ett inautentiskt liv. Jack står inför samma fråga, har han trots allt en frihet att välja och forma sitt eget liv?

I "The Death of Adam" skriver Robinson sörjande om hur det pulserande hjärtat i den västerländska kulturen, den kristna tron, förtvinar. Det innebär dessutom, som hon konstaterar, att humanismen, allt det som vi känner som mänskligt, ofrånkomligen är döende.

För Amerikas del skyller på Robinson både på högern och vänstern och att man inte längre förstår sina andliga rötter. Även om USA:s konservativa varit med och baxat igenom förbud för att undervisa i evolutionsteori och lagt in kreationism i läroplaner, har man köpt Charles Darwins grundläggande idé om tillvarons kamp, den starkes rätt över den svage, att den rikes sätt att berika sig på de fattiga.

Robinson påminner om att Darwin var öppen för "förädling" av människans natur och att vissa mänskliga "raser" tycktes överlägsna andras. Hon är kritisk till vår samtids blinda vetenskapsdyrkan, all forskning bygger på sina egna värderingar och sätt att sammansätta verkligheten, i regel långt mycket mindre förtjänstfullt och sanningsenligt än kristendomen.

Egendomligt nog har puritanismen, den stränga engelska form av kalvinism som fungerat om Amerikas goda samvete nu i modern tid karikerats till urspårad och mörk rörelse av bibelfundamentalister och häxbrännare med sexualskräck. Det är tvärtom genom puritanismens och dess förgreningars självutgivande kärlek till världen och människan som den modiga moraliska och sociala kampen mot amerikanskt slaveri, rasism och mänsklig exploatering har förts. När "upplysta" grundlagsfäder som Thomas Jefferson höll sig med slavar och letade efter förnuftiga och vetenskapliga argument för att fortsätta hålla människor i kedjor stred puritanerna och deras ättlingar i norr för slaveriets upphörande, för dem var en självklarhet att vi alla skapats till Guds avbild och därmed förtjänade vår frihet.

Allt gott kommer från Gud. Enligt Robinson har den franskfödde reformatorn Jean Calvins teologiska och andliga arv förvanskats. Historikerna diskuterar huruvida Genève var en teokrati under Calvin och det reformerta prästerskapets inflytande, men som republik var det här som fröet till den moderna västerländska demokratin växer fram och Calvin förordade också en demokratisk framtid präglad av tros- och yttrandefrihet och medborgerliga rättigheter. Upplysningens liberala och demokratiska tänkare som engelsmannen John Locke med sin betoning av konstitutionellt styre och grundläggande mänskliga rättigheter och Genèvesonen Jean-Jacques Rousseaus med sin idé om folkstyrets rätt härstammar direkt från Calvin och återfinns i förlängningen i den amerikanska konstitutionen.

Den tyske sociologen Max Weber hävdade att protestantismens och då i synnerhet kalvinismens arbetsetik blev grunden för kapitalismens framväxt. När han tittade hemlandets ekonomiska utveckling kunde han konstatera att där protestanter huserade skapades välstånd och teknisk utveckling medan de katolska områdena släpade efter. I synnerhet rika var de området där det fanns kalvinister. På samma vis har vi sett att länder som Schweiz, Holland, USA och inte minst Sydafrika (låt vara att boerna omtolkade Calvin i en rent rasistisk riktning) kunna skapa synnerligen liberala och starka ekonomier.

Robinson är generellt tveksam till Webers empiri, men betonar att Calvins omhuldande av företagsamhet och hårt arbete inte handlar om att berika sig själv utan att skapa värden för samhället och inte minst de allra minsta och svagaste i gemenskapen.

En kalvinistisk doktrin som de allra flesta andra reagerar inför är läran om den dubbla predestinationen. Många kristna, inklusive Martin Luther, har hävdat att Gud suveränt bestämmer vilka av oss som kommer till himlen när vi dör, vi kan bara tro och göra rätt för oss och hoppas att Hans nåd tillkommer oss. Som Robinson påpekar är den äldsta bland kristna uppfattningen att ett mycket fåtal människor genom historien kommer få åtnjuta Guds nåd. Calvin går längre och påstår att en ytterst exklusiv skara inte bara har himmelriket att vänta utan dessutom är saliga bland alla fördömda är i jordelivet. "Fascistisk" dömde min lektor i kyrkohistoria ut doktrinen, ett förväntat omdöme av en typiskt luthersk socialdemokrat, men Robinson hävdar att Calvin här är djupt missförstådd.

När Amerikas store kalvinistiske teolog Jonathan Edwards håller sina svavelosande predikningar i mitten av 1700-talet riktar han sina bannor mot dem som förmodas vara saliga också här i världen. New England plågades av missväxt och enorm svält och Edwards förbannar de som med rikedomar och kunskap låter de svaga och olyckliga förgås, det är deras skyldighet att bära sina bröder och systrar, om det så knäcker ryggen på dem själva. Att vara utvald innebär också ansvaret att genom sina handlingar och sätt att vara påminna om Guds godhet och härlighet.

Det är detta sociala etos som Robinson hävdar har tappats bort i hyperkapitalismens USA, de rika låter fattigdom och diskriminering beröva sina medmänniskor på det mest grundläggande som bostäder, sjukvård, utbildning, säkerhet och medbestämmande. Hon betecknar sig som vänster och liberal (och är också den förre presidenten Barack Obamas gode vän och favoritförfattare), men har åtminstone under de senaste 25 åren riktat skarp kritik mot Demokraterna och det liberala etablissemanget. Genom att gradvis fjärma sig från USA:s kristna arv förlorar man sin moraliska kompass och slår sönder vanliga människors kultur, traditioner och familjeliv genom att pådyvla dem "politisk korrekthet" och urartad nihilistisk livstilsliberalism.

Denna "aristokratiska" elitism som utgår från medierna och universiteten är enligt Robinson antikristen och antimänsklig och hon spårar den tillbaka till den antike grekiske filosofen Platons tro på intellektets frälsning som sedan gått via den tyske tänkaren Friedrich Nietzsches värderelativism och tro på den starkes rätt att skapa sina egna värden till ideologen Vladimir Lenins människofientliga kommunism där den enskilda människan till slut saknar allt värde.

Nej, grunden för det goda och demokratiska Amerika måste vara församlingen med dess frivilliga medlemmar där människor lär sig att leva tillsammans och älska sin nästa, inte bara sig själv. Den kristna och kalvinistiska lärdomen är att den fallna människan inte kan skapa ett paradis på jorden, det leder som vi sett bara till totalitärt förtryck, däremot kan vi stävja livets orättvisor genom solidaritet och genomtänkta reformer.

Robinson pekar på att den demokratiska andan vuxit fram ur protestantismens idé om det allmänna prästadömet, att var och en själv kan läsa Bibeln och söka förståelse av tron och Gud. Hon själv är kongregationalist, en mildare utväxt ur kalvinismen, och hon predikar själv i hemförsamlingen i Iowa City. Därför oroas hon också över hur en den intellektuellt öppna offentlighet är på väg att försvinna, att det finns allt färre av hennes egen sort (hon har också doktorerat i engelska) som utanför universitetens alltmer likformade politiserade miljöer kan tänka kritiskt och bidra till det demokratiska samtalet.

I "Jack" fortsätter hon sin litterära kamp för människan och Gud, det är en idérik och mångbottnad historia om Guds och kärlekens verkan i världen, hur den för oss tycks slita sönder och föra samman, en salig lycka genom lidandet.

*

LITTERATUR

Marilynne Robinson

"Jack"

Översättning: Niclas Nilsson

(Weyler)