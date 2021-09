Idagsidan: Oskarson återvänder – det händer på nöjesfronten i Gästrikland vecka 39

MÅNDAG 27/9

Promenad: Träffpunkt för seniorer anordnar promenad i Boulognersskogen, träff vid Milles änglar, 11.00.

Boule: Träffpunkt för seniorer anordnar boule i Nobelparken, Södra Slottsgatan 14. Bouleklot finns att låna. Möjlighet att fika efteråt på Brunnsgatan 59, Gävle 13.00.

Umgänge: Snack-café med Prostataföreningen Gävleborg, Tullbomsgården, Gävle, 18.00.

TISDAG 28/9

Boule: Träffpunkt för seniorer anordnar boule i Nobelparken, Södra Slottsgatan 14, Gävle. Bouleklot finns att låna. Möjlighet att fika efteråt på Brunnsgatan 59, 11.00.

Sittgympa: Träffpunkt för seniorer anordnar sittgympa till dvd på Brunnsgatan 59, Gävle med möjlighet till fika efteråt. Begränsat antal sittplatser. 13.00.

Kurs: Kreativt skrivande med Hans Carstensen, Sätra bibliotek, Gävle, 17.00.

Författarträff: Åke Sundberg - Om Harnäs, ett fabrikssamhälle på femtiotalet, Biblioteket, Skutskär, 18.00.

Föreläsning: Stadsarkitekten Helena Tallius Myhrman om Gävles nya kulturhus, Gävle stadsbibliotek, 18.00.

Teater: Prins Perikles och hans dotter Marina, Folkteatern, Gävle, 18.30.

ONSDAG 29/9

Högläsning: med Margareta Lingdén, Forsbacka bibliotek, Gävle, 10.00.

Boule: Träffpunkt för seniorer anordnar boule i Nobelparken, Södra Slottsgatan 14, Gävle. Bouleklot finns att låna, 11.00.

Lunchvisning: The Space In Between, Konsthallen, Sandviken, 13.00.

Afterwork: Samhällsintresserade kvinnor träffas för gemensam AW med organisationen Q - Tvärpolitiskt nätverk Gävle, Musikhuset, Gävle, 17.00.

Premiär: Prins Perikles och hans dotter Marina, Folkteatern, Gävle, 18.30.

Musikberättarföreställning: Progressive Rock - Den brittiska progrocken med Stig Jäderberg, Folkets hus, Järbo, 19.00.

TORSDAG 30/9

Gympa: Träffpunkt för seniorer anordnar sittgympa till dvd på Brunnsgatan 59, Gävle, 10.00.

Promenadgrupp: Promenera tillsammans med andra under cirka en timmes promenad. En grupp för dig som går raskare och en grupp för dig som går lite långsammare. Medtag gärna eget fika att äta på vägen, Björsjökyrkan, Bomhus, Gävle, 10.30-12.00.

Kubb: Träffpunkt för seniorer anordnar kubbspel, Klockgjutarparken vid Timmermansgatan, Gävle, 11.00.

Lunchkonsert: Niklas Bjarnehäll, Mathias Dahl och Tomas Wahlund ger Songs from Kilimanjaro, Kanalgården, Sandviken, 12-13.

Föreläsning: Författaren Lilian Sjölund berättar om sin nya bok, Forsby skafferi - Finska butiken, Valbo, 13.00.

Workshop: Träffpunkt för seniorer i Gävle anordnar träff i att utsmycka sitt gånghjälpmedel inför Rollatorvarvet fredag 1/10. Ta med eget material, 13.00.

Spelstuga: För främst dragspel och fiol, Vinnersjö skola, Hedesunda, 18.00.

Teater: Prins Perikles och hans dotter Marina, Folkteatern, Gävle, 18.30.

Ståupp: Plankan Comedy Club - ståuppkomedi och öppen mikrofon signerat Gasta, Musikhuset, Gävle, 19.00.

Skrivstuga: Rullande pennan - Kristian Hallberg, Skottes/Spegeln, Gävle, 18.00.

FREDAG 1/10

Trubadur: Rikard Falk, taket till Bergmästargården, Gävle, 11.00.

Motionslopp: Rollatorvarvet, start och mål vid scenen i Boulognerskogen, Gävle. Området öppnas 12.00. Musik med Tom och Dom 12.30. Första avgång 13.00.

Körkonsert: Gavlekören firar internationella kaffedagen med konsert på temat kaffe som även ingår liksom fikabröd i entrépengen, Gamla börshuset, Gävle, 15.00.

Ölhävarpartaj: Oktoberfest, Trivs, Gävle, 15-01.

Blues: Hemmapremiär för Blue Devilles, Musikhuset, Gävle, 20.00.

Quiz: After work, live dj och quiz varje fredag till och med finalen 17 december med chans att vinna resa till Portugal, aw startar 16.00, quiz 18.00, Järnvägskrogen, Gävle, 18.00.

Liveströmmad konsert: Live från vardagsrummet i Gävle med Markus och Michaela Odby på Facebook och Youtube, 18.00.

Premiär: Camping Paradiset på Bättringsvägen - Torsåkersrevyn, Torsåker, 19.00.

DJ-set: Maneten (David Holm) och Avra (Alexander Holmqvist) back to back - part 2 - resurrected, Noun cocktail bar, Gävle, 22-01.

LÖRDAG 2/10

Familjelördag: Mellanrum, Konsthallen, Kulturcentrum, Sandviken, 12-14. Från 3 år.

Vernissage: Måleri av Hanna Heder, Galleri K, Gävle, 12-15. Öppet tisdag till torsdag 12-17 samt lördag till söndag 12-15.

Barnteater: En klok boktok, Biblioteket, Skutskär, 13.00.

Författarsamtal: Stig Sjödin-dagen med Karin Smirnoff, Kulturcentrum, Sandviken, 15.00.

Ölfest: Oktoberfest, Trivs, Gävle, 15-01.

Akrobatik: Det får bära eller brista, Folkets hus, Sandviken, 16.00.

Musikshow: Hon är jag - En hyllning till Lill-Babs. Inspelning av den nostalgiska tv-showen Solveigs hörna, där Solveig Bergqvist Larsson möter Lill-Babs, spelad av Cecilia Kyllinge. Samtal varvas med musik. Ackompanjemang av husbandet Sligen och Slaggen, Kulturhuset Fyren, Norrsundet, 16.00.

Premiär: Gävle Jazz Club presenterar ny satsning där husband spelar med gästartister. Fast uppställning är Henrik Persson, gitarr, Tomas Westholm, bas, Anders Lättman, trummor. Fokus på det lokala musiklivet och genreöverskridande möten. Först ut är Inte bara jazz! med Elsa Pettersson, Klara Lannsjö och Elvira Lundstedt, 19.00.

Revy: Camping Paradiset på Bättringsvägen - Torsåkersrevyn, Torsåker, 19.00.

Bluesrock: Blue Tattoo, Järnvägskrogen, Gävle, 21.00.

Feelgood: Britt-Marie var här med Marianne Mörck, Gävle teater, 19.00.

...

Pågående konstutställningar

Gävle konstcentrum: Paradise Lost av Ulrica Hydman Vallien, visas till och med 24/10 2021, öppet tisdag-fredag 12-18 och lördag-söndag 12-16.

Länsmuseet Gävleborg: Vi som arbetar med våra kroppar, visas till och med 17/10 2021, öppet tisdag-fredag 11-17 och lördag-söndag 12-16, Gävle.

Galleri Brynästorget, Gävle: Utställning i måleri av Annelie Karlsson, pågår till och med 10/10, Galleri Brynästorget, Gävle. Öppet måndag till fredag 10-16, lördag och söndag 13-15.

Konsthallen, Kulturcentrum, Sandviken: The Space In Between med Ditte Johansson, Helene Heldt Hortlund och Maria Hägglund. Visas till och med 24 oktober, öppet tisdag-onsdag 12-17, torsdag 12-19, fredag-söndag 12-15.

Galleri Larspalm, Sandviken: Mama Dada Gaga - Det som framträder av Åsa Cederqvist, Visas till och med 10/10. Öppettider fredag-söndag 12-16.

Galleri Boken, Biblioteket, Hofors: Annette Segerberg Wallner (Torsåker), 12-15. Visas till och med 15/10. Öppet måndag till onsdag 10-18 samt fredag 10-18

Skutskärs bibliotek: Johan Thunberg visar målningar till och med 23/10.

...

Program för Radio Gävle 102,7

Måndag 27/9

09.00 – 17.00 Sändning av Gävle kommunfullmäktiges sammanträde från Spegelsalen, Stadshuset.

Tisdag 28/9

09.00 - 11.00 Seniorradion med Ingrid Carlsson. Ingrid pratar svamp med i vår egen expert, Karin Fagerlund. Eva-Lena Thunberg från Konsument Gästrikland ger några konsumentråd. Gunni Jonsson begav sig till Årsunda tillsammans med Gästriklands kulturhistoriska förening och besökte Vikingabyn. Och så besöker Ingrid Systembolaget och Kristian Lindgren, som ger röda vintips inför höstens köttgrytor. Den 29 september lättar myndigheterna på coronarestriktionerna. Agnetha Sjöblom ger oss tips om vad som händer. Seniorklippet av och med Mariann Minell. I korsvägen - blues med Sven-Erik Lundberg. Veckans panel är Conny Persson, Maj-Lis Svedin och Kiki Larsson.

16.00 – 18.00 Seniorradion med Ingrid Carlsson (repris).

Onsdag 29/9

09.00 – 09.30 Hjärtesångerna, andlig önskemusik med Roland Ericsson.

12.00 – 13.00 Nostalgitoppen. Timo Heino spelar upp tio i topp-listor från då det begav sig.

17.00 – 18.00 MHF-radion, musikkryss med Ove Sandert.

19.00 – 20.00 Nostalgitoppen (repris).

Torsdag 30/9

09.00 - 11.00 Seniorradion med Ingrid Carlsson (repris).

17.30 – 18.00 Hjärtesångerna, andlig önskemusik med Roland Ericsson (repris).

Lördag 2/10

16.00 - 17.30 Radio GSK med Finska klubben i Gävle.

18.00 – 19.00 Radio GSK ger Finska pop- och rocktimmen med Mikael Persson.

Söndag 3/10

07.00 – 08.00 Från stenkaka till singel. En timmes 1930- till 60-talsmusik nonstop.

16.00 – 17.00 Nostalgitoppen. Timo Heino spelar upp tio i topp-listor från då det begav sig (repris).