Inför avgörandet i O-ringen – här är hetaste gästrikarna

Sportens Stisse Åberg har på distans spanat in vad som hänt under veckan i O-ringen i Kolmården – och satt ihop den här listan över de hetaste orienterarna från Gästrikland inför lördagens avgörande etapp.

Gästrikland har genom året tagit nästan 150 totalsegrar i O-ringen sedan starten 1965. Frågan är om det blir någon ny i år.

1) Lars ”Jabba” Jansson, Gävle OK (H55)

Återigen i duell med Jocke Ingelsson, OK Hammaren, och har ett litet övertag inför jaktstarten på 1,07. Har serien 4–2–2–3 och är totaltvåa och det handlar om att hålla Ingelsson bakom sig. Leder gör Mats Hellstadius, Södertälje med över elva minuter.

2) Amanda Stropp, Gävle OK (D12 kort)

Hade en svagare andradag där hon var 20:e, men har i övrigt placeringarna nia, sjua – och fredagens andraplats bara 2,36 från etappsegern är hon nu femma i totalen. Kan just tampas om en femteplats i totalen, bland annat med klubbkompisen Ingrid Norin som ligger sjua.

3) Rasmus Täck, OK Hammaren (MTB H17–20)

Här är killen som vann O-ringen totalt i Hälsingland 2011 som 11-åring. Nu sitter han på MTB-cykeln. Vann första etappen och har sedan varit fyra–tvåa – och tog en ny etappseger under fredagen. Har dock fem minuter upp till ledaren i klassen. I MTB:s H21-klassen finns Gävle OK:s Patrik Svedberg som är totalfemma där.

4) Joakim Ingelsson, OK Hammaren (H55)

Har varit trea, fyra, trea och under fredagen tvåa. 1992 års världscupsegrare och 1985 års totalsegrare i O-ringen är nog sugen på att ta sig förbi GOK:s ”Jabba” Jansson i deras evighetslånga duell. 1,07 skiljer alltså mellan de här, fortfarande, rasande snabba och skickliga herrarna.

5) Elma Wikström, OK Hammaren (D14 kort)

Har haft en fin vecka med raden 6–5–9, även om det under fredagen blev en 18:e placering. Ligger nu sjua i totalen inför jaktstarten och har faktiskt klubbkompisen Elsa Palmberg på placeringen efter och fyra minuter efter sig.

6) Hans Aurell, Gävle OK (H70)

Den niofaldige totalvinnaren i olika klasser under åren glider fram med säkerhet i H70. Åtta-femma-fyra och under fredagen femma gör att han ligger fyra i totalen i totalen. Har dock sju minuter upp till tredjeplatsen inför lördagens avgörande.

7) Axel Mäkinen, OK Hammaren (H16 kort)

Hade sprungit stabilt under veckan med serien 6–6–6, men tappade under fredagen med en 22:a plats och föll ned till elfte totalt. Tampas dock om en topp 10-plats i jaktstarten, när han går ut några sekunder efter just tian.

8) Elisabet Enmark, Gävle OK (D55)

Har visat sin orienteringsklass under veckan med som bäst tredjeplatser på den andra och tredje etappen – och övriga två lopp bland de tio bästa. Ligger nu efter fredagens sjätteplats fyra i klassen inför jaktstarten.

9) Linus Täck, OK Hammaren (H17–20)

Fick en tuff start när han var 19:e på första etappen, men har varvat ut. Som bäst fyra under tredje etappen och klättrade vidare med en femteplats under fredagen. Ligger nu nia, men har långt både upp och ned när han sticker ut på sista etappen.

10) Hans-Olof Fröjd, Oslättforspojkarnas IK (H60 kort)

Klubbens ende löpare (!) måste lyftas fram, även om topplaceringarna inte finns. Men Fröjd sliter sig fram och går nu ut som nr 17 bland de över 100 som finns kvar i sammandraget.