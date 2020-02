Ingen forward i sikte – men en målvakt på gång till Brynäs

Backen Marcus Björk anslöt till Brynäs från Malmö i utbyte mot Adam Brodecki. Det innebär att Brynäs är precis jämnt antal forwards för att fylla upp fyra kedjor.

Men Micke Sundlöv menar att det för tillfället inte är någon forward på ingång. Däremot tittar han över möjligheten att knyta till sig en tredjemålvakt.

Något som Expressen på torsdagskvällen skriver ska vara på gång i form av Moras Isak Wallin, som Sundlöv också lånade in till Modo under sin tid som sportchef där.

Tidigare på torsdagen pratade Sporten och Hockeypuls med Brynäs Micke Sundlöv om eventuella värvningar och då tog han upp tanken med att knyta till sig en tredjemålvakt.

– Jag kan känna att vi behöver någon om det skulle hända något med Samuel Ersson eller Jocke Eriksson, sa Sundlöv tidigare på torsdagen.

Flera klubbar i SHL tar nu möjligheten att dubbelregistrera en målvakt, till exempel valde Rögle nyligen att plocka in Christian Engstrand, som varit klubblös under säsongen, men han spelar med Kristianstad. Och även Leksand har valt att registrera Södertäljes Alexander Sahlin som back up.

När det gäller forwards så spelade junioren Oscar Birgersson från start i fjärdekedjan mot Luleå och Samuel Solem finns i Karlskrona. Men där har Brynäs rätt att plocka hem honom också efter den 15 februari.

Fotnot: Brynäs har inte officiellt bekräftat uppgifterna att målvakten Isak Wallin ska registreras för klubben.