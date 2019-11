Ingen julbelysning i Hamrångebygden: "Det var så fint – granarna lyste upp mörka december"

Det är en grå och regnig novemberdag. I Bergby centrum står lyktstolparna, som tidigare delade med sig av sin ström till de julbelysningsklädda små granarna, tomma. Elanslutningen och fästena som granarna tidigare satt fast i är borttagna.

Nu får inte längre de små julgranarna sättas upp i Trafikverkets lyktstolpar.

Det är en tradition som försvinner

Christina Persson är ordförande i Hamrånge företagarförening och ägare av butiken Stinas garn och tygbod i Bergby. Hon visar upp en grantopp som brukar sättas upp i centrum.

– Vi får inte sätta upp granarna i år, så det är en tradition som försvinner, säger Christina Persson.

Kunden Lillemor Isaksen har kommit in i butiken med dockkläder hon stickat till ett lotteri. Hon tycker det är tråkigt att utsmyckningen till jul inte kommer upp.

– Vi har ju sett fram emot det här varje år. Det är jättemysigt när granarna kommer upp, jag tycker att det är ledsamt, säger hon.

Små granar i december och flaggor på sommaren, som Hamrånge företagarförening har haft ansvar för, har under flertalet år satts upp både i Bergby och i Norrsundet.

Men sedan i somras har ingen utsmyckning fått sättas upp. Sedan några år tillbaka tillåter inte Trafikverket någon form av utsmyckning på deras lyktstolpar. Orsaken är säkerhetsskäl – föremålen kan falla och störa trafikanter.

–Flaggorna togs ned i somras, de hann sitta uppe en vecka. Vi blev lite tagna på sängen. Trafikverket sa att de meddelat kommunen, men vi hade inte fått någon information från kommunen, säger Christina Persson.

Nu är det mörkt och trist och vi vet inte vad vi ska göra med den nyinköpta julbelysningen.

Tidigare hade föreningen också ett löfte från elbolaget att de fick använda strömmen från stolparna.

– Det var så fint, granarna lyste upp mörka december. Vi hade de tända från första till sista december. Nu är det mörkt och trist och vi vet inte vad vi ska göra med den nyinköpta julbelysningen. Jag kommer att ta upp det här på företagarföreningens möte nästa vecka. Då får vi se om vi kommer på någon lösning, säger Christina Persson.

Ellagen tillåter inte Trafikverket att förse annan part med el oavsett om den ges bort eller säljs. Samma regler gäller hela landet på alla Trafikverkets lyktstolpar. Men man kan ansöka om dispens.

"Det förutsätter att de har egna elmätare och godkänd elinstallation samt att övriga krav från trafikverket uppfylls. Till exempel måste stolpen testas och godkännas för just den extrabelastningen som är aktuell på just den platsen. Det vill säga att om man vill ha en viss julbelysning i stolpen måste testat ske på just den typen av julbelysning", skriver Eva Rehnström, kommunikatör på Trafikverket, i ett mejl.

Trafikverket menar att den viktigaste faktorn är säkerheten.

"När belysningsstolparna en gång dimensionerades för sin uppgift fanns inte extrabelastning i form av till exempel julbelysning med. Med tanke på att stolparna åldras vill vi på bästa sätt säkra att det inte inträffar en olycka för att de inte klarar den tyngd som belysningen kan innebära. Moderna eftergivliga och energiupptagande stolpar är inte typgodkända för den förändrade belastning som en påhängd dekoration innebär", skriver Eva Rehnström.