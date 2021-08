Ingen prognos om när Kungsberget öppnar efter översvämningarna: "Tror inte det påverkar verksamheten på lång sikt"

Kungsberget drabbades som så många andra hårt av skyfallet med stora översvämningar både utomhus på området och inne i lokalerna. Marknadschef Mikael Elford meddelade på onsdagseftermiddagen att man arbetade med att säkra upp de områden som låg i risk för fortsatt höjning av vattnet samt de lokaler som hamnat under vatten.

På torsdagen när vi pratar med platschef Johnny Jernqvist verkar läget ha förbättrats och han låter smått optimistisk.

– Vattnet har sjunkit undan bra mycket från byggnaderna under natten, även om det fortfarande är som en väldigt bred å av vatten genom Kungsberget. Vi håller just nu på att pumpa ur det sista ur restauranger och hyra och så, sen ska vi upp med lite avfuktare och grejer. Inget vatten tränger in i byggnader längre som tur är.

Restaurang och uthyrning är de delar av Kungsberget som är värst drabbade inomhus med flera decimeter vatten på golvet. Golven ska ha klarat sig bra, men de vet ännu inte hur mycket skada väggarna har tagit.

Åttastolsliften på området är också helt omgiven av vatten och tre broar över Lillån har spolats bort helt.

Johnny Jernqvist tror dock inte att verksamheten kommer påverkas på lång sikt av detta.

– Vi får se hur mycket vi måste jobba och så, men just nu ser jag inte att det ska bli problem på lång sikt. Åttan var drabbad hårt – där stod nästan hela elsystemet i vatten – så där vet vi inte än. Det är väl den vi är mest nervös för om ska snacka lång sikt. Men vi har leverantören på väg som ska få titta på det.

Kungsberget har meddelat på sin hemsida att de håller stängt i helgen 20-22 augusti på grund av översvämningarna. Just nu finns ingen prognos om när de kommer kunna öppna igen.

– Vi måste låta vattnet sjunka undan och se vad det har gjort för skador på området och på cykelleder. I början på nästa vecka kommer vi ta ställning till hur vi gör framöver. Men vi jobbar för fullt för att kunna ha öppet de två sista helgerna på sommarsäsongen i alla fall! säger Johnny Jernqvist.