Inget klartecken för spel för SIF och GIF: "Vi kan bara hoppas på ett förtydligande"

Elitettan för damer har fått klartecken att starta.

Fortfarande finns dock frågetecken för division ett norra för herrar där Sandvikens IF och Gefle IF spelar.

–Svenska fotbollförbundet har ställt frågan till Folkhälsomyndigheten, eftersom den här serien inte nämns i sammanhanget, säger Anders Eriksson, klubbchef i Sandvikens IF.