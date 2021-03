Inget pris på gaygalan till storsatsningen från Gävle

Men det blev inte något pris när galan gick av stapeln, utan istället var det Teater Västernorrlands scenversion av den svenska filmklassikern "Fucking Åmål" som tog priset.

"Lars Åke Wilhelmsson regisserade, sydde över 100 kostymer och fixade scenografin i den här überglammiga uppsättningen av musikalklassikern för Gävles Lyriska Sällskap", skrev juryn i motiveringen till nomineringen.

"La Cage Aux Folles" spelades i Gasklockorna i Gävle och hann spela klart innan pandemin slog till. Föreställningen lockade många Gävlebor men också tillrest publik. Att "La Cage Aux Folles" lockade även Stockholmare och besökare från andra orter kanske QX nominering kan ses som ett bevis för.

Lars-Åke Wilhelmsson får trösta sig med att han för sina insatser i "La Cage Aux Folles" blev GD:s kulturpristagare 2020.

*

Fakta: Alla årets vinnare på QX-galan

Årets hetero: H.K.H. Kronprinsessan Victoria

Årets hbtq: Darin

Årets scen: Fucking Åmål

Årets gayställe: Mälarpaviljongen

Årets drag: Carnita Molida

Årets podd: Ursäkta med Edvin Törnblom och Johanna Nordström

Årets duo: Edvin Törnblom och Johanna Nordström

Årets favorit på sociala medier: TNKVRT

Årets tv-stjärna: Benjamin Ingrosso

Årets tv-program: Så Mycket Bättre

Årets Keep up the good work: SHL Pride Week

Årets bok: ”Lisa & Lilly” Mian Lodalen

Årets låt: ”En säng av rosor” Darin

QX hederspris 2021: Jan Hammarlund

Årets film: Min pappa Marianne

Källa: Tidningen QX