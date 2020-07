Inhopparen räddade poäng för GIF – som tappade ledningen: ”Tur att domaren inte blåste straff”

Inför matchen låg Gefle och Örebro Syrianska på samma poäng i division 1. Något av lagen hade chansen att blanda sig i toppstriden vid vinst, då var det också gästade GIF som började starkast.

– Vi rullar på bra och höll oss till våran matchplan, dom skapar inte så mycket kanske men det gjorde inte dom heller.

Trots bristen på målchanser kunde Jacob Hjelte se till att gästerna tog ledningen i den 15:e minuten. Albin Lohikangas fick bollen långt ut till vänster och hittade Hjelte i straffområdet som från nära håll satte dit 1–0 till Gefle.

– Vi fick ändå ta ledningen, men sen vet jag inte riktigt vad som händer. Vi släpper greppet om matchen.

Ledningsmålet stod sig halvleken ut och när den andra startade svängde matchbilden.

– På ett sett var det så. Vi har inte alls samma energi i andra halvlek som vi har i första och sjönk in i deras matchplan, dom vill skicka långt och vinna mycket dueller. Dom är bättre än oss på det. Jag vet inte vad det beror på att vi slutar spela. Vi skickar mycket långt i andra och det är inte alls som vi har spelat tidigare.

Syrianska lyckades också både kvittera och ta ledningen inom loppet av tio minuter och med kvarten kvar fick Gefle jobba i uppförsbacke.

Nilsson blev inbytt sekunder före hemmalagets 2–1-mål men fick revanscherade snabbt. Med en snabb frispark vid halvplan kom Gefle med fem spelare i full fart mot Syrianskas backlinje. Lohinkangas satte fart på vänsterkanten, hittade Nilsson som kom in till höger i straffområdet och kunde dunka upp bollen i nättaket.

– Otroligt viktigt. Annars hade det blivit den här forceringen på slutet och mycket långa bollar som är på chans. Framförallt efter att vi släppte in ett mål när jag varit på planen i 30 sekunder. Det var inte den roligaste starten men inte så mycket att deppa ihop för, det var bara att försöka trycka på och skapa chanser. Otroligt skönt efter att jag fick starta på bänken.

Nilssons tredje mål för säsongen.

– Jag gjorde bara ett förra året så det varit en fullt godkänd start målmässigt.

I slutskedet av matchen blev det livat efter en handssituation i straffområdet. Syrianska ville ha straff men det friades. Efter matchen berättade Örebros anfallare Linus Lamu att domaren bekräftade att bollen gick på handen men eftersom rörelsen var naturlig vinkades det bort.

– Dom senaste fem åren känns det som att regeln har varit väldigt luddig, jag tror inte riktigt någon domare eller spelare vet hur det går till. Jag är inte rätt människa att fråga heller om det var straff eller inte. Det verkar som dom var väldigt övertygande om att den tog på handen så det var väl tur att domaren inte blåste straff, sa Nilsson om situationen.

2–2-målet i den 76:e minuten stod sig matchen ut och ett poäng till vardera lag.

– Vi kom hit med väldigt stora förväntningar att ta med oss tre poäng. Men eftersom vi låg under med dryga kvarten kvar får vi ändå vara halvnöjda och ta med oss poängen hem till Gävle.

Det kändes fysiskt och lite hetsigt ute på planen idag, hur upplevde du det?

– Jag såg matchen dom spelade mot Brommapojkarna och det är ett lag som gillar att gå in i dueller, det är mycket fysiskt, mycket snack och skrika och hålla på. Det är en fotboll som man kan välja att spela och det är många som kommer hit och har haft det svårt. BP fick bara 1–0 så dom gör det riktigt bra, det är tufft att komma hit.

Känns det som ni missade chansen att haka på i toppen?

– Nej, nu har vi Vasalund och BP sista innan uppehållet, tar vi sex poäng där är vi med på riktigt.

Örebro Syrianska–Gefle IF 2–2 (0–1)

Mål: 0–1 (15) Jacob Hjelte, 1–1 (64) Ebrima Jaiteh, 2–1 (72) Linus Lamu, 2–2 (76) Nils Nilsson.

Varningar, Syrianska: Nabil Osman, Basel Gorgis, Stefan Hannason GIF: Amadou Kalabane, Axel Norén.

Domare: Mohammadreza Faghani

Publik: –

Örebro Syrianska

Dildar Caliskan – Erik Sachs, Basel Gorgis, Viktor Franssila, Nabil Osman (ut 72) – Michel Yanez Hernandez, Mirza Yuran (ut 58), Laurence Bell – Ebrima Jaiteh, Martin Alp (ut 58), Linus Lamu

Ersättare: Stefan Hannason (in 58), Eliyo Türken, Philip Malky, Marcus Karlsson (in 72), Andreas Carlström, Kevin Johansson, Owen John Wallis (in 58)

Gefle IF

Tim Markström – Kevin Persson, Axel Lindberg Norén, Amadou Kalabane – Tshutshu Tshakasua (ut 71), Sebastian Sandlund, Adrian Bjelkendal Haaranen –Måns Berggren (ut 64), Jacob Hjelte, Erik Granat (ut 71)

Ersättare: Jacob Ejerblad, Ibrahim Alhassan, Nils Nilsson (in 71), Axel Näsholm (in 64), Sebastian Friman (in 71), William Lindkvist, Oskar Matthias Karlsson