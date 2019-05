Efter sju år – inget besked om hallbygge i Storvik: "Det duckas för beslut"

Benny Pettersson, ordförande i Storviks IF, och Anders Bodin, projektledare, har länge drivit frågan om en allaktivitetshall i Storvik. Det var under 2013 som de skickade in förslaget till kommunen, och sedan dess har en utredning av hallbehovet i Sandviken pågått, enligt Kultur- och fritidsnämnden.

– Det finns en utredning som gjorts och det finns flera olika infallsvinklar i det här, men vi avvaktar Skola 2025 för att se var behoven finns för idrottshallar, säger Lars Andersson, ordförande.

Men Benny Pettersson påstår att den utredningen inte finns.

– Många tror att den finns och ligger till grund för prioriteringen, men den finns inte, säger han.

Enligt Lars Andersson är Skola 2025 avgörande i frågan, eftersom det sitter ihop med behovet av hallar, men att det hittills inte funnits möjlighet att prioritera hallar på grund av kommunens budget.

– Det finns ett behov och det är vi medvetna om. Vi står också inför utmaningar när det kommer till ekonomi, och hur man än vänder och vrider på det blir det inte riktigt bra. Vårt uppdrag är att se till helheten och det är en utmaning att tillgodose alla.

Det har gått sju år och inget beslut om att bygga har kommit, vad beror det på?

– Det har tagits ett beslut och vi inom kultur och fritid är eniga att det finns ett behov av nya multihallar och att det är innebandy och gymnastik som ska prioriteras, men vi avvaktar var de ska ligga någonstans. På senare år har vi inväntat Skola 2025.

Trots att beskedet, om det blir en hall i Storvik eller inte, dröjer har Benny Pettersson och Anders Bodin kämpat vidare. De är nöjda med vad de har åstadkommit hittills.

- Vi har väldigt bra gehör från politikerna i Sandvikens kommun och är väldigt optimistiska när det gäller en allaktivitetshall i Storvik. Behovet är ju väldigt stort för idrotten, skolan, ungdomar och pensionärer, säger Benny Pettersson.

– Vi har förståelse för att det finns många investeringsbehov i kommunen, men vi försöker i det här projektet att hjälpa till i finansieringen.

Föreningarna har själva gjort en ingående förstudie av projektet, med hjälp av pengar från Göranssonska stiftelserna. I mars i år skickades en ansökan in till Kommunstyrelsen och Kultur-och fritidsnämnden. Den innehåller kostnadsförslag och ritningar över hur hallen kan se ut. Där finns också en skiss över en boulehall, som önskas av PRO.

- I vår förstudie finns det energisparlösningar, som gör att det blir ett bra energiutfall. Parkhallen-området kommer inte dra mer energi än vad det gör i dag, säger han.

Innan valet förra året genomfördes en manifestation för en ny hall. Det var en stor uppslutning och Storviksborna, och även andra intresserade, gick från järnvägsstationen till Parkhallen med plakat. Det är många som är engagerade i frågan och det pratas om det ofta i Storvik, enligt Benny Pettersson.

I tidningens satsning inför valet #Kan du lova ställde han frågan till politikerna, och han är nöjd med svaren. Nu hoppas han att åsikterna inte har förändrats efter valet.

– Om man bara ska gå på det så finns det ju majoritet i fullmäktige. Jag upplever att de flesta som sa ja står för det och det är därför vi kan fortsätta att jobba med det här. Vi har positiva signaler från politikerna och även Göranssonska fonderna för finansiering, säger han.

Oppositionen är fortsatt positiv till bygget av en hall i Storvik. Jonas Klang (M) och Jonny Bratberg (M) har har lyft frågan igen, genom en interpellation. De vill veta hur det går med hallprojektet.

– Hur ska vi lösa det här problemet? Vad är det man har kommit fram till? Vilka hallar ska byggas? Jag vill se att de kommer fram till något konkret och inte låter det ligga och inte gör någonting, säger Jonas Klang.

– Det känns som att det duckas för beslut i frågan.

Han ser att behovet av hallar är stort i Sandvikens kommun och hoppas att det snarast kommer besked om att bygga.

– Vi behöver en hall, som är till nytta för alla samhällsgrupper i Storvik, men det frångår inte behovet av hallar i centrala Sandviken. Jag tror att man i slutändan är tvungen att bygga tre hallar, säger han.