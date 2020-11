Insändare: 1979 kom FN:s kvinnokonvention – dags att den blir lag i Sverige

År 1979 kom FN:s Kvinnokonvention (The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, CEDAW) men det dröjde till 1981 innan den trädde i kraft. Målet med den är att eliminera alla former av diskriminering av kvinnor.

Enligt konventionen ska alla stater som antagit den garantera att kvinnor och män har samma rättigheter och kvinnor inte kränks.

Trots att Sverige var ett av de första länderna att godkänna konventionen gäller den inte som svensk lag.

Just det utnyttjas i dag av vissa motståndare till bland annat jämlikhet mellan könen. Därför är det hög tid att inte bara prata om kvinnors rättigheter utan att göra konventionen till lag.

Därför vill jag till alla kvinnoorganisationer och dem som kräver att samma rättigheter ska gälla män som kvinnor att de omedelbart fordrar att konventionen ska göras till lag. Med stor sannolikhet skulle vi då komma åt många av de kränkningar som nu sker mot kvinnor och flickor. Inte minst förtrycket mot de senare i religiösa friskolor.

Påståendet från statsminister Stefan Löfven att vi har såväl världens främsta feministiska regering som en feministisk statsminister är inte sant. Så alla de som menar något med kvinnor och mäns lika rättigheter har inget att vänta sig av nuvarande regering utan måste själva agera med stöd av likasinnade riksdagsledamöter och politiker.

Den som inte är beredd att göra denna konvention till lag är en hycklare. Med konventionen som lag skulle vi på ett helt annat sätt komma åt all slags kvinnoförtryck och då avser jag givetvis också flickor från den dag de föds.

Vi skulle enkelt kunna förbjuda religiösa friskolor. Vi skulle kunna på ett helt annat sätt än nu bekämpa hedersvåld och kulturella seder som är en kränkning mot kvinnor och flickor. Inte minst kraven att de måste klä sig på ett visst sätt etcetera.

Till alla er politiker i fullmäktige och riksdagdagen som ofta formulerar er i medierna i dessa frågor vill jag föreslå följande:

Er argumentation i medierna om de fruktansvärda missförhållanden rörande kvinnors och flickors trygghet och rättvisa är självklart viktiga. Men det räcker inte.

Ni har såväl initiativrätt som beslutsrätt i våra valda folkförsamlingar. Problemet är att era förslag ofta stannar på insändarsidan. Jag har själv gjort undersökningar om hur ofta och hur många av er för sina förslag vidare som motioner etcetera i vår folkförsamlingar. Det är en mycket dyster bild man får när man studerar hur verkligheten ser ut. Tyvärr stannar era ord på papperet och inget händer.

Med andra ord: Låt dessa era ord följas av handling för ett bättre Sverige för alla kvinnor och flickor.

Olle Ljungbeck