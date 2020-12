Insändare: 280 kronor för busskortet är löjligt lågt

Sossarna vill lägga ut mer kostnader på sina väljare, det vill säga alla 65+ och äldre som åker buss 09.00-15.00 på vardagar.

Kommer busskortet att gälla dygnet runt och veckans alla dagar? Ingen har tydligen frågat och politikerna säger inget.

Själva summan är ju löjligt låg för ett år. 280 kronor delat på 365 dagar blir cirka 76 öre per dag. Det borde alla, även en "fattigpensionär" ha råd med. Passageraren reser ju också hur många gånger som helst per dag inom tidsramen 09.00-15.00. Men skulle den gälla bara vardagar får man räkna bort cirka 100 dagar förstås då kan biljetten kosta 1:06 kr per dygn.

Dock har inget framkommit hur man betalar, om det blir för ett år i taget och hur köper man biljetten? Det är bara 70 000 av Gävles kommuns invånare som bor i tätorten och har X-trariks butik inom räckhåll. Var köper jag biljett om jag bor i Hedesunda, Hamrånge; Bergby, Norrsundet, Forsbacka, Överhärde och övriga Valbo? Kommer man att kunna köpa på Ica eller Coop eller via post/tipsombuden?

Bussigt