Insändare: 77 öre per dygn har nog de flesta råd med

Svar till signaturen Nils: Bussresorna kommer att kosta 280 kronor per år! Det blir cirka.77 öre per dygn. Det har du och troligen alla råd med. Kanske kanske går det i framtiden att köpa detta kort för halva året exempelvis bara för vinterhalvåret, eftersom många cyklar eller går under sommarhalvåret. Själv hoppas jag att det nya kortet gäller under all lågtrafik, även lördagar: Bussarna går ofta tomma från lördag eftermiddag till måndag morgon, Allt beror på om politikerna har tänkt varvet runt eller som vanligt tänkt halvvägs. Undrar också varför inte kortläsarna på bussarna flyttas bakåt i bussen. En enkel operation, säger en tekniker som servar läsarna. Att flytta tar ungefär två arbetstimmar per buss, enligt teknikern.

Bussman