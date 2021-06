Insändare: Allt som skrivs är inte sant...

Allt detta skriveri om Julia som inte får tillträde till sitt hus bottnar sig från början i en mycket dåligt skött fastighetsförsäljning och även av mycket känslor.

Huset; Norra skolan i Lingbo skänktes i början av 1960-talet av dåvarande Skogs kommun till ”Lingbo Byamän” (Fallets – och Lingbo skifteslags samfälligheter) för att byns damer skulle kunna ha en samlingsplats för sitt intresse för vävning med mera. I gåvobrevet som finns i Söderhamns kommuns arkiv framgår att syftet med gåvan från gamla Skogs kommun var att fastigheten skulle användas till föreningsverksamhet för innevånare i Lingbo. Allt sedan dess har fastigheten upplåtits till Vävstugeföreningen som använt en av lokalerna i huset till vävstuga. ”Byamännen” har varit ägare, men många av byns kvinnor har använt lokalen för sin föreningsverksamhet. Flera generationer kvinnor i byn har under många år haft vävstugan som en ”oas” och funnit en fristad i att träffas och väva.

Huset består av två våningar där vävstugan huserat i den gamla skollokalen på nedre botten. Vävstugeföreningen har genom insamlingar och gåvor från olika håll under åren installerat toalett, kök, sänkt taket, installerat luftvärmepump med mera. Inget av detta har Byamännen stått för.

Lingbo Byamän (Fallets- och Lingbo Skifteslags Samfälligheter) består i dag av ett större antal delägare/medlemmar med olika andelar i en gemensam skogsmark vilket är en så kallad allmänning i byn.

För ett par år sedan valdes en ny ”styrelse” för Byamännen, (ordförande, kassör samt en suppleant) som utan att meddela övriga medlemmar i samfälligheten tog ett beslut om att försälja den gamla skolan. De gjorde själva en värdering och utan att samla till ett nytt föreningsmöte/årsmöte sålde de den gamla skolan. Mitt under Coronapandemin tog man först kontakt med vävstugeföreningen och erbjöd dem att köpa huset. Föreningen bad om anstånd tills man kunde ha ett möte men inom en månad hade styrelsen för byamännen istället sålt till Julia Stanislavska. Formellt sett var inte vävstugeföreningen en hyresgäst men efter att ha använt den gamla skolan som vävstuga i närmare 50 år borde de kanske ha fått mer än en månad mitt under pågående pandemi på sig att fatta ett beslut om att köpa den lokal de använt under alla år.

Några viktiga frågor man bör ställa här är exempelvis att; vid försäljning av en samägd fastighet borde väl alla delägare ha fått säga sin mening samt att fastigheten borde ha värderats av en utomstående mäklare och då säkert fått ett högre värde än det den nu såldes för, (100 000 kr). Försäljningen har bara godkänts av några få personer i styrelsen som även agerat värderingsmän och från att de värderat och sedan även sålt det så har priset ytterligare halverats.

Naturligtvis ligger ingen skuld i ärendet varken på Julia eller vävstugeföreningen utan allt beror på ovanstående. Moralen och demokratiprocessen i förening, och den lilla detaljen byastämning får stå åt sidan.

Nu har ju Julia fått lagfart efter många turer och överklaganden och vävstugeföreningen går en oviss framtid till mötes då det inte är så lätt att hitta en lokal som rymmer tio vävstolar som är i gång med olika vävar.

Med detta vill jag också uppmana att er som har så mycket åsikter och tankar som ibland inte är helt ok, att ta reda på fakta innan ni piskar upp diskussionerna till hög nivå. Det går att förebygga och undvika konflikter, men det kräver tid och engagemang och relationer. Det är lättare att starta krig.

Sorgsen bybo