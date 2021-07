Insändare: Är det skillnad på sjukdom och sjukdom?

Jag har en liten undran, vem bestämmer och vad som räknas som sjukdom och inte? Är det Region Gävleborg eller en läkare ? Jag har en sjukdom som heter hyperhidros (onaturlig svettning, överdriven) på vissa delar av kroppen, i mitt fall är det på ryggen.

Jag blir blöt på hela ryggen, det rinner och syns igenom på mina kläder. Försöker ha kläder som de inte syns igenom, ofta mörka mönstrade kläder. men om nån skulle komma åt min rygg så känner dom att jag är blöt på ryggen.

Det är väldigt jobbigt. Jag har blivit väldigt osocial, umgås helst inte med andra människor.

Människor med psoriasis, acne, rosacea och eksem får ju hjälp. Det är ju också hudproblem.

Jag har under ett flertal år haft möjligheten att, tack vare Carl Svartling i Stockholm kunnat besöka hans klinik där och få sprutor, att ha fått möjligheten att leva ett normalt liv och att ha vanliga kläder inte vara orolig för att någon ska komma åt min rygg. Bara kunnat leva ett normalt liv. jag har fått sprutor på ryggen tre–fyra gånger per år och allt har varit så bra. inga förstörda kläder eller "klädda" stolar. Jag har via hudkliniken i Gävle fått den möjligheten via en betalningsförbindelse. Så otroligt tacksam jag har varit för det. men för cirka tre år sedan så upphörde detta.

Lyckades med att få en omgång sprutor en gång per år, vilket inte räcker. Jag är tillbaka på ruta ett nu med all svettning igen, varför är det så?

Människor med psoriasis, acne, rosacea och eksem får ju hjälp. Det är ju också hudproblem. Patientföreningen för hyperhidros i Sverige anmäler bland annat Region Gävleborg för "diskriminering av en särskild patientgrupp."

För att kunna leva ett drägligt liv utan att svettas så behöver jag sprutor tre-fyra gånger per år. Varje sprutomgång kostar mig 6000-8000 kronor. Ta den summan gånger tre, det har jag inte ekonomi för.

Carl Svartling har erbjudit sig att hjälpa till i Gävle men det ratades, varför? Är de skillnad på sjukdom och sjukdom? Eller är de bara godtyckligt? Sommaren är en större utmaning än andra årstider. Svettningarna är alltid pågående men ed ett påslag på sommaren. Jag svettas ju igenom jackor under den kallare tiden på året.

Vad ska jag göra – har frågat sjukhusledningen men bara fått svävande svar som att "Vi har tagit det beslutet nu". punkt.

Nu är det dags att tänka om och göra rätt. Jag har betalat skatt sedan jag var 19 år så det känns som att jag har gjort rätt för att få lite hjälp till ett drägligt liv. Mitt liv idag fungerar ju inte, det är bara ett stort helvete. Ni som har tagit beslutet – byt med mig en dag, alla klädbyten som måste göras på grund av att kläderna är blöta, alla tvättar som måste göras, alla kläder som måste längas för att dom är söndertvättade. Det räcker nu.

Svettig