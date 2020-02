Insändare: Är Stig Mörtmans linje i USA-valet också Moderaternas?

Stig Mörtman företräder M i Ockelbo. Han tillhörde tidigare Sjukvårdspartiet i regionen. Numera är han moderat.

I en debattartikel hyllar Mörtman president Trump i USA. Jag måste säga, att jag förväntar mig bättre omdöme än så av Moderaterna i Ockelbo och i regionen!

Trump kallade i förra valet kvinnor han inte gillar för grisar och hundar. Han skröt om hur han tog tag i kvinnors underliv (”grab them by the p***y”). Kvinnoförnedring.

Trump är ansvarig för att fattiga, flyende mammor och barn från Latinamerika hålls separerade under hemska förhållanden. Efter att Vit makt-anhängare angripit protestanter i Charlottesville, försvarade han angriparna. Han har krävt att svarta professionella football-spelare ska sparkas när de ifrågasätter missförhållanden för svarta i USA. Rasism.

Trump vägrar att öppet publicera sin deklaration så att hans privata affärer kan granskas offentligt. Han har avskedat chefen för den nationella polisen FBI; och senast dekorerade, militära officerare som vittnat mot honom i riksrättsåtalet. Korruption.

För mig var det därför en rejäl besvikelse, och tankeställare, att läsa en text från en moderat, som framhåller Trump i så okritiska och gillande ordalag, men som väljer att förtiga allt annat.

Kvinnor, barn och utsatta minoriteter ska skyddas. Polis och militär hedras. Korruption bekämpas.

Jag tror att M i Ockelbo och länet gör ett stort misstag om de går i den Trump-positiva riktningen. Talar Stig Mörtman för M i Ockelbo och hela Gävleborg?

Svensk väljare