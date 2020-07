Insändare: Att vilja riva statyer beror på en sjunkande bildningsnivå

GD :s insändarsidor har den senaste tiden fyllts med debatt om bananer med anledning av en fotbollsdomare från Gävle. Har inte läst om anledningen till hans uttalande, men något borde förorsakat fadäsen, vilket han bad om ursäkt för.

Varför används bananer enligt svenskt språkbruk med kränkande ordalag? Bananen är en viktig kulturväxt och ett förtydligande av deras ursprung kan vara befogad. Ursprunget är tropisk-asiatisk. Namnet Musa paradisiaca gav Linné åt en hybrid han sett odlad i Holland.

Denne Linné är 222 år efter sin död fortfarande aktuell. Linné var taxonom och ordnade alla organismer enligt ett system som underlättade hanteringen. Han gjorde "misstaget" att rangordna människan enligt då gällande taxonomiska grundregler.

Därför anser tidsresistenta individer att hans skulptur bör rivas. Gud skapar och Linné ordnar var en skämtsam regel. Under hans livstid på 1700-talet var de flesta svenskar rasister, men när somliga påstår att Linné skapade Rasbiologiska institutet i Uppsala har de dålig tidsuppfattning.

Såna påståenden vittnar om okunskap, symptomatiskt för dåligt pålästa sociala medieutövare. Rasbiologiska institutet bildades 1922 med alla politiska partier involverade. Med Herman Lundborg i spetsen bedrev de förföljelse bland annat mot balter och samer.

Linné skrev följande om samerna, 185 år före institutets tillkomst: "Lapparna hysa alldeles samma tanke om främlingar som vi om dem, och de frukta vida mer våra trollsånger än vi deras."

Linné doktorerade och gifte sig i samedräkt, en kultur han beundrade. Linné inordnade alla organismer enligt ett artificiellt system som successivt kom att ändras med ny forskning. Taxonomin fortgår således men med genetiken som grund.

Riva statyer enkom grundad på historielöshet och känslor är en ingivelse skapad ur förändrade kulturella mönster, ett tilltagande fenomen sprunget ur en kontinuerligt vikande bildningsnivå. Ingen blir profet i sitt eget land heter det.

Linné är vår internationellt sett störste vetenskapsman, och har satt spår runt om i världen, ärad med Linnean Society i London.

Flyttar vi oss 124 år framåt, räknat från Linnés död, bildades Rasbiologiska institutet i Uppsala och förföljelser av "rundskallarna", ett minne från vår inhemska rasism. Om detta talas intet. Linné däremot hyllade och beundrade samerna.

Apropå rivande av statyer, Hjalmar Branting, en av stiftarna till Rasbiologiska institutet, var samtidigt socialdemokratiska partiets förste ledare. Ska statyn på N Bantorget också rivas?

Vid värderingar i etiska spörsmål bör beaktande tas till vilka värderingarna var som rådde under avsedd tid. För att försäkra oss mot nya motsättningar, vem vet vad kandidaterna till Walk of Fame kan hitta på, låt Drottninggatan bli en Walk in Flower i stället, där hela gatan prunkar med en livskraftig, färggrann och lättskött växtart. Vad sägs om blomsterlupiner?

Ove Lennström