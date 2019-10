Insändare: Bara tillsammans kan vi möta framtiden för Sandvikens skolor

Om man skulle ta en liknelse av en far och sina barn så skulle jag vilja jämföra Sandvikens politiker och dess invånare med en far och sina barn. Fadern ”Sandvikens politiker” har ansvar för sina barn ”invånare”, den bestämmer och styr över dem. Fadern har till hjälp drängar och pigor (Sandvikens förvaltning) som gör vad fadern bestämmer ska bli gjort.

Fadern som alla föräldrar vill egentligen det bästa för sina barn. Men som alla föräldrar är ingen perfekt och får utveckla sig och lära sig som förälder.

Fadern är i slutändan är den som bestämmer över barnen. Men en bra fader skulle alltid lyssna på och ta hänsyn till vad barnen säger, vad de har för förslag, synpunkter eller åsikter.

Den skulle ta sina barn på allvar och skulle inte anse dem som dumma, omyndiga individer som är ”bara barn”. Den skulle alltid sätta sig och prata med sina barn och fatta sina beslut utgående från dialogen med sina barn och utgående från deras välmående.

En bra fader skulle vara medveten om att en far inte kan veta allt och att även en far får alltid lära sig saker och växa. En bra fader förstår att den inte kan utföra eller ordna allt själv och att den behöver be om hjälp och stöd ibland.

Att ta hjälp och stöd är en styrka, ingen svaghet och tyder på att en far förstår sin egen begränsning som vi alla har. En bra fader förstår att den kan lära sig även otroligt mycket av sina barn. En bra fader skulle göra allt för att sina barn skulle kunna må bra, både fysiskt och psykiskt.

En bra fader skulle ha barnens bästa i fokus och inte det som är billigast. En bra fader skulle tänka långsiktigt och ser barnen i sin helhet, den skulle vilja att sina barn skulle kunna utveckla sig på alla plan.

En medveten och bra fader skulle bli påverkad av sina barn när de kämpar hårt, när de skriker åt fadern, gråter, protesterar och visar att de inte mår bra av vad fadern gör och planerar. När barnen gör så då är det något som går uppenbarligen riktigt fel i relationen mellan fadern och barnen och som behöver åtgärdas.

Vad betyder allt detta nu i praktiken och angående skolorna i Sandvikens kommun? Det betyder att vi är bara starka alla tillsammans som ett team och att vi bara få fram det bästa när invånare bli lyssnade på och involverade i beslut runt skolorna.

Sandvikens politiker måste sätta sig i regelbundna dialoger med experter, lärare, förälder och elever och lyssna på vad de säger, vad de behöver, vad de önskar sig och vad de mår bra av. Dialoggrupperna får alltid vara blandade av de nämnda människor för bara i mångfald är vi starka.

Sandvikens politiker måste även öppna sig för hjälp av privata aktörer såsom de som kunde och skulle vilja bedriva friskolor. Många av dessa friskolor kör redan med helt fantastiska koncept som är anpassade till dagens krav av att behöver se helheten av människan och även människan i sitt ansvar för jorden och miljön.

Bara alla tillsammans i Sandvikens kommun, invånare samt politiker, är vi kapabla av att möta framtiden som vi alla skulle vilja skapa till det bästa möjliga. Namaste!

Silke Nordfjäll

Gästrike-Hammarby