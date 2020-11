Insändare: Brynäs är ett lag i totalt förfall

Brynäs IF herr är ett lag i totalt förfall. Insatserna från de så kallade etablerade spelarna är under all kritik.

Sundlöv gick ut i somras och sa med ett glädjetjut att "nu har jag fått mina drömspelare." Man fick göra en insamling från fansen för att få dem till Brynäs. Ingen succé alls, men dyrt blev det för klubben.

Gamla stjärnhästar som Rödin och kompisen Scott tar man hem och sätter på jättekontrakt, ingen succé men dyrt. Fansen i Gävle hoppades på en ny era där framgång skulle komma med alla nya spelare och tränare.

Alla trodde på Sundlöv när han sa att nu har vi ett jävla bra lag. Men han har haft fel förut, mer än en gång faktiskt. Brynäs har en övertro på "gamla hästar", får man bara dem att komma så lossnar allt. Men, som sagt, så lätt är det inte.

Ny tränare tar man in, en som kan ryta i och få spelarna att spela för laget men den stackarn får väl skörbjugg när han ser hur uruselt laget spelar. Man tog bort Blomqvist som kanske hade det största Brynäs hjärta någonsin en kämpe som aldrig slutade att kriga oavsett resultat men han passade inte riktigt in nu när Sundlöv hade fått hem sina drömspelare.

Jag tycker synd om nya tränaren och fansen som säkert ligger sömnlösa efter alla skitmatcher. Hur kunde det ske, att detta lag med så kallade stjärnspelare på många platser inte kan spela bra hockey?

Gamla vargar jagar inte bäst, däremot jagar hungriga vargar jävligt bra (gäller spelar såväl som ledare).

Lennart Palm