Insändare: Bygg vindkraftverken vid de fula storstäderna

I GD den 29 juli finns på debattsidan en artikel om vindkraft i Gävleborg som kan minska klimatpåverkan. Artikeln är ju skriven av Vindkraftsföretagen och de talar ju för sin egen ekonomiska vinning.

Vi som bor norr om Dalälven kan sitta tryggt i båten eftersom elbristen är ett problem i södra delen av landet. Bristen i söder är så stor att de jättestora elslukarna ("internetladorna" som slukar el som en medelstor stad) har flyttat norrut i landet.

Internetladorna behöver en stabil elleverans. Det betyder att kärnkraft och vattenkraft är det som används i ladorna , vinddriven el saknar ju stabilitet.

Orsaken till elbristen i södra Sverige är till stor del följande:

1) Stängningen av kraftstationer till exempel Barsebäcks kärnkraftverk.

2) Kraftlinjerna från Mellansverige till södra delen av Sverige är sedan några år fullbelastade och räcker inte till att leverera mer el.

Så elproblemet i Sverige är enbart elbristen i södra Sverige. Så att bygga ut vindkraft i Gävleborg är ju totalt fel lösning.

Denna elkraftbrist i södra Sverige kommer troligtvis att i framtiden lösas av import av el från Polen och Tyskland. Deras el tillverkas i kolkraftverk. I Polen kommer elen till cirka 80 procent från koleldade kraftverk.

Eftersom vindförhållandena i Sverige är sådana att det blåser cirka tre-fem gånger mer på havet och efter kusterna, framförallt ifrån Upplandskusten ner till Skåne, så bör framtida vindkraftverk placeras osynligt från land långt ut i havet söderut och så nära som möjligt där elbehovet är som störst.

Artikeln i GD noterar att vi genom att exportera el till våra grannländer ska reducera ner deras utsläpp av växthusgaser.

Verkligheten är ju att vi har ett importbehov främst från Norges vattenkraft och Danmarks,Tysklands och Polens koleldade elkraftverk. Detta stabila elbehov behövs för alla internetlador, samt till industrins omställning av fossila bränslen till produktion baserat på el.

Likaså transportsektorn, som där Sveriges fem miljoner bilar ska ersättas av elbilar. Det blir fem miljoner bilar multiplicerat med batterier på cirka 400 volt och en laddeffekt per uttag på cirka 100 kW, om alla bilar laddas under samma tid i cirka 30 minuter. Det blir många kärnkraftverk som måste byggas under några år!

Till detta behövs nya kraftlinjer, ställverk, fördelnings- och transformatorstationer och nya lokala ledningar och laddningsstationer.

Gävle Energi som ansvarig för det lokala elsystemet inom kommunen har nog skissat på hur det kan se ut i framtiden. Det vore intressant att se deras planer för vår framtida infrastruktur med alla elbilar inom kommunen.

Det bör ju finnas cirka 50 000 bilar inom kommunen. Om de ersätts av elbilar, antag 25 procent av dem laddas samtidigt. Det det blir 12 500 bilar X laddeffekt av cirka 100 kW (vid 400 volts-nivån).

Sveriges regering har uttalat ett stöd för landsbygden. Vi som lever i Gästriklands vackra landsbygd vill ju gärna behålla den, och låt storstadsborna behålla sin/vår rekreationskälla genom att besöka vår vackra orörda landsbygd.

Koncentrera gärna de fula vindgeneratorerna till de fula storstäderna och behåll den vackra orörda landsbygden för framtiden. Det gäller att inse att när människan kan välja sin fritid då reser hon ut på landsbygden eller skärgården, bort från de fula storstäderna.

Inga fula vindgeneratorer