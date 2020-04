Insändare: De far fram för att prestera och sätta nya rekord

Ni på Livsmiljö i Gävle kommun verkar inte vara ute och röra på er i naturen speciellt ofta. Ni skriver att cyklister som åker till exempel på Kustleden ska ta hänsyn till de gående. Cyklister och motionärer i dagens samhälle är oftast inte ute och rör på sig för att få en naturupplevelse. Här handlar det i stället om att prestera, sätta nya rekord i olika former. De springer eller far fram på sina supermoderna cyklar i de senaste moderiktiga kläderna och med sina mätinstrument i olika former för kalorier, avverkad sträcka på viss tid och liknande. Inte har de tid och möjlighet att ta hänsyn till dem som enbart är ute och går för att njuta av natur och fågelsång.

lassE