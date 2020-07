Insändare: De gamla var lika oskyddade som vanligt

Det första kommunerna sparar på är äldreomsorgen. Med corona får vi ett facit. Varken kommuner, regioner eller stat kan dra sig undan ansvaret, men staten har huvudansvaret. De många dödsfallen på äldreboendena har redan skett så ansvaret kan och ska utkrävas nu. Vi har sett det komma.

Vi befinner oss tyvärr i en tråkig situation för ansvarsutkrävande. Vi har ingen förvaltningsdomstol som skulle kunna ta itu med politikerna (om nu vårt rättsväsende är kapabelt till detta). Vi blev också berövade tjänstemannaansvaret som nu i åratal legat i regeringskansliet i väntan på återinförande.

Men en coronakommission behöver inte ta upp alla aspekter. Ta itu med äldreomsorgen och hemtjänsten!

Den starkast bakomliggande faktorn till äldrepolitiken inbegripande pensioner, äldreomsorg, coronaretoriken är det svenska åldringsföraktet, ointresset, likgiltigheten (stryk det som ej önskas). Det finns en ålderslapp på människovärdet!

Stat, kommun, region har i decennier sparat på äldreomsorg, pensionerna är snart de sämsta i EU, ingen representation av äldre i riksdagen, ändå är 20 procent av befolkningen över 65.

De ansvariga är politiker som fattat besluten. De fattas av en riksdag som består av 30-40-åriga medlemmar av elitstyrda partier.

Politik är som vi alla, utom politikerna, vet att ställa grupp mot grupp. Man sitter med skattepåsen och väljer var man ska dela ut. Under 20 år har man sparat en miljard per år. De gamla, svaga och sköra har ingen röst så där sparar man först och mest. Naturligtvis spelar den vidriga nyliberalismen in i utvecklingen. Den mest människofientliga politiska riktningen.

Under coronakrisen har tungor talat. "Pladderhattar" i regering,departement och myndigheter. Retoriken har låtit sålunda: "I första hand ska vi värna om de sköra gamla." Men inget skedde.

Kan man inte tänka utanför boxen? I Tjeckien tömde man alla äldreboenden i större städer och bussade de gamla upp i bergen i Karpaterna för att bo på hotell och där är de fortfarande tills det är över. Det kan man kalla att skydda de gamla. Hotellnäringen i svenska fjällen hade gärna ställt upp på ett sådant arrangemang.

I Sverige hände ingenting. De gamla var lika oskyddade som vanligt. Även i vanliga influensor dör många gamla lika oskyddade, så mönstret är välkänt.

Nu är det dags att svenska folket börjar handla och kräva ansvar av politiker i riksdag, kommuner och regioner. Kräv en verkligt folklig direktdemokrati. Vi måste rensa bordet och tänka nytt.

SE Olsson