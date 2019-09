Insändare: Det är bara att göra så här, så blir allt bättre

Väl hemma från en kortare resa, skummar jag igenom insändarsidorna i de tidningar som kommit medan jag varit borta. Jag upptäcker då att tanterna Sonja, Ingrid och Elvy fortfarande inte har fått tillbaka sin hållplats vid Runebergsvägen. Skäms!

Eftersom ni på lokaltrafiken så totalt har demonstrerat er fullständiga inkompetens ifråga om lokal busstrafik, får ni nu följande instruktioner att följa, så att det blir någon ordning på trafiken mellan Gävle Sjukhus och Andersbergs Centrum/Hemlingby Köpcentrum. Det är bara att göra som det står, så blir allt bättre. Vi börjar med linje 4 från Rådhuset mot Andersberg/Hemlingby Köpcentrum.

Flytta hållplatsen Södra Slottsgatan från Södra Stapelstorgsgatan till Södra Slottsgatan, mitt emot hållplatsen för på- och avstigande i motsatt riktning, det vill säga två kvarter österut! Och börja inte yra om att det tar bort parkeringsplatser. Bussarna behöver inte större utrymme för att stanna vid Södra Slottsgatan än vad de behöver för att stanna vid Södra Stapeltorgsgatan, så de parkeringsplatser man tar på det ena stället får man tillbaka på det andra.

Flytta hållplatsen Vallbacksskolan från nuvarande avsnörning av Brunnsgatan, vilken gör att all trafik utmed gatan blockeras när bussen stannar för på- eller avstigande! Lämplig placering är utmed Gustafsgatan, där hållplatsen låg tidigare. Utrymmet är betydligt bättre där, och trafiken glesare. Vill ni ha kvar namnet Vallbacksskolan på hållplatsen, så ok.

Avveckla hållplatsen Fjärran Höjder! Den behövs inte. Resande till Tingsrätten, badet, Solängsskolan och så vidare, har en excellent placerad hållplats vid Domargränd.

Öppna hållplatsen Runebergsvägen, där det redan finns bussfickor, så att trafiken inte störs då folk ska stiga på eller av bussen. De är också via Runebergsvägen folk, som bor i Villastan, kommer ut på Bergsgatan. Slå igen hållplatsen Hedvigslund, som genom avsnörningen av Bergsgatan blockerar all trafik utmed gatan, då bussen måste stanna. Öppna hållplatsen Ingebovägen, för att få en hållplats på ett rimligt avstånd, både till Runebergsvägen och till Ekvägen, utan att störa trafiken utmed Bergsgatan.

Från Hemlingby Köpcentrum mot Centrum/Gävle Sjukhus

Linje 4:

Flytta fyrans hållplats i Andersbergs Centrum, i riktning mot centrum till samma ställe som tvåans hållplats, för att få en hållplats för transport i riktning mot Centrum och en för transport i riktning mot Hemlingby Köpcentrum!

Linje 2:

Öppna hållplatsen Nynäshallen även för linje 2 (gäller båda riktningarna)! På det viset ökar turtätheten mellan Norr och Sjukhuset på vardagar, från tre turer per timme till sex turer per timme. Om ni också ser till att linje 2 och 4 inte går samtidigt ökar turtätheten från tre turer till nio per timme utan att behöva sätta in en enda buss eller chaufför mer än ni har idag!

Se också till att linje 2 går varje hel timme på lördagar och söndagar och linje 4 med 30 minuters förskjutning i relation till linje 2. Det ger en fördubbling av turtätheten på sträckan, med samma fördelar ifråga om antal bussar och chaufförer i arbete, som punkt 8.

Öppna hållplatsen Skårängsvägen (i båda riktningarna) för att få en hållplats på ett rimligt av stånd till hållplatserna Gävle Sjukhus och till Estraden.

Övrigt: Se till att ni får korsningarna Norra Kungsgatan – Nygatan, Norra Kungsgatan – Drottninggatan och Norra Rådmansgatan – Drottninggatan ljusreglerade, så att bussarna får en rimlig möjlighet att ta sig fram!

Slutligen, för dagen. Sätt upp tidtabeller för relevanta linjer, i avsedda tavlor på samtliga hållplatser!

När ni har genomfört ovanstående enkla förbättringar i trafiken på de aktuella linjerna, vilket borde vara görbart före september månads utgång, ska ni få nya instruktioner, hur ni ska förbättra övriga linjer och sträckor.

Sätt igång!

Sven-Erik Lundberg