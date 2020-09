Insändare: Det är dags att sluta sprida lögner och vantolkningar

Nu händer det igen. Fortfarande har ingen påpekat vad som är fel i de fakta jag redogör för utan endast att det är fel. Stig Mörtmans ohederlighet och överdrifter när det kommer till att återge citat fortsätter. Mina källor som vanligt längst ner.

Förnekare, som Mörtman, brukar lyfta upp invändningarna mot Manns forskning. För att forskning ska vara riktig så bör man kunna reproducera forskningsresultatet, vilket har gjorts av Manns ”hockeyklubba”, att värmen har ökat exceptionellt det senaste århundradet. (1) Andra forskare har genom att använda andra temperaturkällor fått samma resultat som Mann. (2) Med andra ord så är Manns forskning solid. Det är samma med ”Climategate”. (3)

I en tidigare insändare finns det ett citat av Schneider. Citatet är klippt för att framföra en helt annan betydelse.

Det som gör det ännu mer tragiskt är när Mörtman nu källhänvisar till citatet så ser man hur han har vantolkat det. (4) Mörtman använder också ett annat citat och menar att det skulle ”omkullkasta mina teorier”.

För det första så är det inte mina teorier, det är den samlade forskningen av ett forskningsfält under flera decennier.

För det andra så är det tråkigt att han slutar läsa just där. Hela stycket han hänvisar till handlar om att man inte kan ha ett enda scenario utan måste ha flera för att skapa ett intervall av en trolig utveckling just för att klimatet har olika faktorer att ta hänsyn till, vilka kan förändras. (5)

IPCC har olika scenarier i sina rapporter. Hur bra stämmer de då? De har underskattat värmeökningen. (6) IPCC är mer konservativa i sina rapporter vilket också gäller deras rapporter för ”policy makers” som jag hänvisade till i min förra insändare.

Detta tyckte Mörtman var ett problem. Det finns en not för fördjupad läsning som visar på samma slutsatser som min hänvisning, vilket tydligt visar att det inte avviker från forskningen. (7)

Mörtman nämner solfläckar och fyra forskare, deras forskning är dock motbevisad. (8) Skulle det vara solen så skulle temperaturen sjunka och inte som nu, öka.

Sju olika studier visar att det råder cirka 97 procents konsensus bland publicerande klimatforskare om att den globala uppvärmningen är skapad av människan. (9) Det är samma siffra bland forskare att evolutionen stämmer. (10) Så varför tvivla?

Att jorden har varit varmare förut, som Mörtman påpekar, är irrelevant för utvecklingen i dag. Den exceptionella utveckling som vi ser just nu kommer ha förödande konsekvenser för människan precis som tidigare snabba skiftningar haft förödande konsekvenser för levande varelser då. (11)

Det som dåtidens klimat visar oss förutom extrema konsekvenser är att koldioxid och värmeperioder går hand i hand. (12)

Det är dags att sluta sprida lögner och vantolkningar av fakta och inse faran i vart vi är på väg. Forskningen är tydlig, konsekvenserna är uppenbara, korrelationerna och kausaliteten är kartlagd. Det är bara vi som kan förändra utvecklingen.

Pontus Vesterberg

Källor:

1. Wahl, 2007.

2. Huang, 2000; Smith, 2006; Oerlemans, 2005. m.m.

3. Russell, 2010.

4.https://www.aps.org/publications/apsnews/199608/upload/aug96.pdf

5.https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/03/TAR-14.pdf

6. Hausfather et al, 2019.

7. http://www.ipcc-wg2.org/publications/SupportingMaterials/

8. Stauning, 2011; Lockwood, 2008; Usoskin, 2005. m.m

9. Oreskes, 2004; Doran, 2009; Anderegg, 2010; Cook, 2013; Verheggen, 2014; Stenhouse, 2014; Carlton, 2015.

10. Pew Research Center for the People & the Press July 9, 2009

11. Jourdan et al, 2014.

12. Scott och Lindsey, 2020. (NOAA)