Insändare: Det är gissningar och tro sammanfattade för politiker

Pontus Vesterberg hävdar i sin insändare att jag skulle använda hittepå när det gäller fakta, exempelvis skandalerna kring Michael Manns hockeyklubba eller Climategate och citat, vilket kan återfinnas bland annat i Discover, Oct. 1989 eller för den delen i The American Physical Society, APS News, vol 5, nr 8, 1996.

I insändaren finns också den nedsättande termen "förnekare". Den som använder en sådan term brukar vanligtvis vara mycket mindre informerad om klimatvetenskapens tillstånd än den så kallade förnekaren!

Vesterberg påstår att ”Forskningen är tydlig – det är vi som påverkar klimatet” och hänvisar till IPCC:s SPM, det vill säga gissningar och tro sammanfattade för politiker och beslutsfattare vars innehåll avsevärt avviker från deras egna vetenskapliga rapporter. Sammanfattningar där rad för rad förhandlas och godkänns av de deltagande regeringarna – långt ifrån vetenskaplig standard där resultat inte förhandlas fram.

Vill Pontus Vesterberg verkligen ha något att bita i, och som omkullkastar hans enkla teori och som även kan förklara att 30-40 års förutsägelser hittills fallerat, kan han fundera över slutsatsen om att klimatet är ett kopplat icke-linjärt kaotiskt system och att man därför inte förutse framtida klimat, (IPCC, TAR-14, 2018).

Vesterberg hänvisar även till en webbsida där det första som visas är en graf med temperatur och koldioxidnivå som jag tolkar att Vesterberg menar att hänger ihop.

Samband mellan exempelvis temperatur och solfläckscykelns längd eller mellan temperatur och jordmagnetiskt index kan det läsas om i Friis-Christensen och Lassen, 1991, Science 254:698 eller i Georgieva, Bianchi och Kirov, 2005, Memorie della Società Italiana 76:969.

Att jorden varit varmare än nu kan Vesterberg även finna i geologiska och naturgeografiska verk såsom Geologica, 2008, Tandem Verlag eller Roberts, The Holocene: an environmental history, 2nd ed.1998, Blackwell Publishers. Om temperaturutvecklingen under de senaste fyra istiderna kan läsas om Petit et al., 1999, Nature 399:429.

Men korrelation och kausalitet är två helt skilda saker. Ty tuppar gal varje morgon vid soluppgången, men det betyder inte att tuppen fick solen att stiga upp. Solen kommer fortfarande att stiga på måndag även om Pontus Vesterberg bestämmer sig för att ha tuppen till söndagsmiddag.

Stig Mörtman

Ockelbo