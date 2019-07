Insändare: Det är väl inte konstigt att man måste betala för parkering vid sjukhuset?

Fri parkering i Gävleborg – visst vore det underbart, men kom in i verkligheten Henrik Olofsson, Sjukvårdpartiet!

‭Är det inte dags att släppa sargen och komma in i 2010-talet (snart 2020 till och med...) och inse att det inte finns något som heter gratis? Jag tror inte att du arbetar gratis åt regionen.

Det är väl inte konstigt att man får betala för att parkera vid ett sjukhus för besök, undersökning, arbete, förlossning etcetera?

Att det nu dessutom kan genomföras via in- och utcheckning och kan ske via en app i telefonen är otroligt bra! Inget konstigt med det, så gör man i många andra delar av Sverige.

70-talist