Insändare: Det blev inte det vi hoppats på

Som Hedesundabo, tränare i Hedesunda IF hockey och förälder till aktiva barn i Hedesunda IF har jag inte varit särskilt imponerad av hur kommunen skött allt kring detta bygge. Trots allt fanns en förhoppning om att slippa skotta snö på träningarna säsongen 21/22.

Tyvärr lyser vårat allaktivitetshus med sin frånvaro och säsongen 21/22 ser ut att bli allt annat än bra. Att som kommun och byggare skylla förseningarna på världsläget är bedrövligt, har man kört med öppna kort och stått för sina misstag så kanske acceptansen varit något större från oss drabbas. Att som ledare se glädjen hos barnen när vi pratade om att vi ska få träna inomhus nästa höst var härlig, däremot vill inte jag meddela dom att denna säsong får vi åka fyra mil för att träna, om vi ens får nå istider.

Det tycker jag kommun och byggare kan göra men det är väl för pinsamt. Innan hade vi ändå en is i oktober, nu har vi en grusplan. Vi i föreningen har jobbat stenhårt för att få en flick- och damverksamhet som varit lyckad, dom har haft det tufft med långa resor och få lag. Att dom nu dessutom ska åka fyra mil till varje träning bidrar till minskat intresse.

Om kommunen och byggare har en lösning på detta problem så är det nog dags att fixa detta då barn, föräldrar och ledare tappar sugen. Vi var lovad is i oktober, sen nyår men då bygget står still så blir det nog ingen is i vinter.

Jonas Marcus